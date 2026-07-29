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El barrio de O Castrillón, en A Coruña, busca a los reyes de la tortilla: la inscripción de su tradicional concurso ya está abierta

El certamen culinario, que se celebrará el 20 de agosto, busca la mejor receta de tradicional con ingredientes básicos como huevo, patata y aceite

El jurado cata las tortillas presentadas en una edición anterior

El jurado cata las tortillas presentadas en una edición anterior / Carlos Pardellas

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Adrián Lede

A Coruña

La inscripción para el XVII Concurso de la Tortilla Española de O Castrillón ya está abierta. La cita, organizada por la asociación vecinal Castrillón-Urbanización Soto IAR con la colaboración de Gadis, se celebrará el 20 de agosto, a las 18.30 horas, en la plaza Pablo Iglesias.

Podrá participar cualquier persona, aunque cada concursante solo podrá presentar una tortilla. La receta deberá ser tradicional, elaborada únicamente con huevo, patata, aceite y sal, con la posibilidad de añadir cebolla. Las propuestas deberán entregarse recién hechas entre las 17.30 y las 18.30 horas.

Premios y degustación pública

El jurado valorará la presentación, la originalidad y el sabor. La mejor tortilla recibirá un trofeo y una vale de compra en Gadis de 150 euros, mientras que el segundo premio estará dotado con un vale de 100 euros y el tercero de 50 euros. Tras el fallo, el público podrá degustar las tortillas presentadas.

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Las inscripciones se pueden hacer en comercios del barrio, el centro cívico, la biblioteca y la sede vecinal. También pueden formalizarse en el 981133646 o mediante el correo avvcastrillon@gmail.com

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