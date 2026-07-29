La depuradora de Bens alerta de vertidos industriales que lastran su funcionamiento y reclama adoptar medidas para su eliminación inmediata

La estación depuradora de aguas residuales de Bens alerta, a través de un informe al que ha tenido acceso LA OPINIÓN , de vertidos anómalos que lastran su funcionamiento, por lo que reclama medidas para su eliminación inmediata. EDAR de Bens, que se sitúa en A Coruña y recibe las aguas residuales de Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña, indica que "de forma repetida se viene observando la entrada de vertidos" en su afluente "que afectan al funcionamiento" de la depuradora.

En el informe hace referencia a los vertidos detectados entre 2025 y 2026, como hidrocarburos, gasoil, disolventes, espumas, tintes, detergentes y grasas. Entre ellos, "es repetitiva la presencia de lo que parecen ser restos de comida y vertidos de materiales en forma de lenteja". La EDAR atribuye a estos episodios la pérdida de actividad del tratamiento biológico y el empeoramiento del agua depurada, que podría llegar a superar los límites autorizados.

Estas situaciones, recoge el informe, "son repetidas y continuadas en el tiempo, afectando a la capacidad de depuración de la EDAR". De hecho, en 2024 llegaron a niveles de toxicidad tan elevados que ocasionaron la inhibición casi total del proceso biológico. Entonces, los análisis microscópicos mostraron una actividad microbiológica muy baja, ausencia de los organismos que indican una correcta depuración, y una mayor turbidez en el agua tratada.

Los responsables de la instalación consideran que los vertidos son "posiblemente industriales" y que, en determinados episodios, alcanzan niveles tóxicos para los microorganismos encargados de depurar las aguas residuales. La planta también ha registrado concentraciones de gases nocivos que impiden trabajar con normalidad y hacen necesario desalojar las zonas afectadas hasta que los valores bajan.

La EDAR funciona mediante fangos activos, es decir, microorganismos que degradan la materia contaminante. Los vertidos interfieren en la aireación, reducen el oxígeno disponible y pueden inhibir esos organismos. Esto limita la capacidad de depuración y empeora la calidad del agua que sale de la planta.

Medidas para su eliminación

La EDAR sostiene que no dispone de capacidad de almacenamiento, laminación o desvío de los caudales anómalos ni capacidad de identificar los vertidos con antelación suficiente para tomar medidas paliativas. Por ello, reclama identificar el origen de los vertidos y adoptar medidas para su eliminación inmediata. Advierte de que, mientras continúe esta situación, no puede garantizar el cumplimiento de su autorización de vertido.

"Es necesaria la identificación del origen de los vertidos a la red de saneamiento municipal causantes del deterioro del proceso de depuración, y que se tomen las medidas necesarias para su inmediata eliminación, no pudiéndose garantizar en estas condiciones el cumplimiento de lo establecido en la autorización de vertido de la EDAR de Bens", detalla el informe.

Como la EDAR recibe aguas residuales de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, el origen puede exigir revisar una red de saneamiento extensa y que necesita de la coordinación entre distintos municipios.

Un sistema pionero para controlar

La red suma 1.400 kilómetros y para vigilarla la empresa tiene cuatro estaciones que controlan el caudal de zonas clave, pero está preparando una ampliación de los puntos, así como la colocación de nuevas instalaciones tecnológicas que medirán la contaminación. El proyecto, en el que todavía se está trabajando, consiste en instalar un sistema pionero que permitirá controlar, en tiempo real, lo que transita por la red para detectar vertidos irregulares. Así se facilitará localizar las fuentes de los que proceden, eliminarlas y sancionar a los responsables.

Actualmente hay cuatro puntos de telecontrol que miden caudales: uno está situado en una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de Cambre, y otra en otra en la EBAR de Sabón, en el término municipal de Arteixo. Oleiros suma dos, una en la EBAR de A Pasaxe y otra cerca de la rotonda del Che Guevara.

El proyecto contempla la instalación de seis nuevas estaciones para medir el caudal, tres de ellas en A Coruña. Una se situará en la estación de bombeo de San Roque, una infraestructura estratégica por la que circula la mayor parte de las aguas residuales de la ciudad. Las otras dos se instalarán en los túneles de Elviña y Riazor. En el área metropolitana, también se dotará de estaciones de medición a las EBAR de Portádego y Pasaxe Vello, en Culleredo y Oleiros, respectivamente, así como al sifón de Bens, en Arteixo. Precisamente en este último punto se ubicará una de las seis nuevas estaciones destinadas al control de la contaminación. Las demás estarán repartidas entre los túneles de Riazor y Elviña, dos puntos previos a la llegada de las aguas residuales al sifón de Bens —para analizar las procedentes de Oleiros-Cambre y de Culleredo— y la EBAR de O Temple, en Cambre.