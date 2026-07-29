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La Diputación de A Coruña reparte más de 10 millones en ayudas para autónomos y pequeñas empresas

El programa provincial financiará 504 nuevas contrataciones, apoyará a 730 profesionales con gastos fijos e impulsará inversiones en 276 negocios

El presidenta de la Diputación, Valentín González Formoso, en rueda de prensa.

El presidenta de la Diputación, Valentín González Formoso, en rueda de prensa. / LOC

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RAC

A Coruña

La Diputación de A Coruña concederá 10.036.501 euros del Plan de Emprego Local (PEL) a 1.510 autónomos, microempresas y pymes de la provincia, con especial atención al rural. El programa financiará 504 contrataciones, ayudará a 730 profesionales con sus gastos fijos e impulsará inversiones en 276 negocios.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que "estas axudas van directamente ás persoas que manteñen vivo o tecido económicos dos concellos" y defendió que el empleo estable es "a mellor política social e tamén a mellor política contra o despoboamento".

Apoyo a autónomos e inversiones

PEL-Autónomos distribuirá 2,2 millones entre 730 profesionales de municipios de menos de 10.000 habitantes para pagar cuotas de la Seguridad Social y, como novedad, alquileres de oficinas locales. PEL-Emprende destinará 2,75 millones a 276 empresas para sufragar hasta el 70% de inversiones en maquinaria, mobiliaria o aplicaciones informáticas.

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Pel-Pymes Creación aportará 3,49 millones para 342 nuevas contrataciones en municipios de menos de 20.000 habitantes, mientras que la línea de mantenimiento reservará 1,58 millones para prolongar 162 contratos indefinidos. El 76,54% de los empleos serán a jornada completa y el 52,47% corresponderá a colectivos vulnerables. Desde su creación, el PEL ha repartido más de 140 millones, generado 9.033 empleados y apoyado 15.539 empresas.

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