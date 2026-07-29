Emvsa asumirá la gestión de la piscina interior del Club del Mar de San Amaro en A Coruña

La Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) de A Coruña se encargará de la gestión de la piscina interior del Club del Mar de San Amaro. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Inés Rey, quien ha detallado que se ha llegado a "un acuerdo para que la gestión de la piscina vuelva a ser municipal".

Explicó que "habrá un parón técnico en los meses de agosto y septiembre" para recuperar "la actividad normal en el mes de octubre".

Un juzgado de A Coruña ha estimado parcialmente el recurso del Club del Mar de San Amaro y ha condenado al Concello a pagarle los costes por mantener abierta la piscina municipal cubierta después de que terminara la concesión, el 5 de mayo de 2023. El fallo fija 33.315,64 euros por el periodo comprendido entre el 6 de mayo y el 31 de agosto de 2023.

La resolución obliga además al Ayuntamiento a abonar los costes generados desde el 1 de septiembre de 2023 hasta que asuma el servicio o complete los trámites legales para regularizarlo.

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La regidora avanzó que los servicios jurídicos municipales están estudiando la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en relación con los costes de mantenimiento de la piscina climatizada. A este respecto, Rey explicó que el Ayuntamiento está en contacto con el Club del Mar de San Amaro para alcanzar un acuerdo extrajudicial que ponga fin a esta vía. "La cooperación y la colaboración con la directiva del Club son totales. Por tanto, creo que pronto llegaremos a ese acuerdo", indicó.