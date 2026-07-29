La hostelería de A Coruña convoca huelga para el día del eclipse: "Queremos negociar condiciones dignas, no pérdida de derechos"
CIG, CCOO y UGT anuncian un paro para el 12 de agosto que afecta a bares, restaurantes, pubs, hoteles y campings
Los sindicatos están abiertos a negociar: "Queremos solucionar el conflicto"
La hostelería de A Coruña estará de huelga el 12 de agosto, día del eclipse solar, cuando se espera una gran afluencia de gente. Los representantes de CIG, CCOO y UGT informaron este miércoles de que el paro afectará a bares, restaurantes, pubs, hoteles y campings, aunque se muestran disponibles para negociar con la patronal. "Queremos solucionar el conflicto. El objetivo no es la huelga sino solucionar lo que no hemos solucionado en año y medio", expresó Juan Carreira, de UGT.
Las negociaciones del nuevo convenio colectivo para el sector de la hostelería en la provincia de A Coruña empezaron hace más de un año, concretamente en enero de 2025, con la participación de CCOO, CIG y UGT y de las principales asociaciones empresariales del sector. El acuerdo afecta a cerca de 28.000 trabajadores del sector que piden mejoras salariales, la defensa de los derechos en las bajas laborales frente a los recortes propuestos por la patronal y unos horarios compatibles con la vida personal.
"Llevamos intentando renovar el convenio año y medio. No solo no se atendieron las reivindicaciones sino que por parte de la diferentes patronales solo quieren quitar derechos", denunció Carreira, que reconoció que para los convocantes "no es plato de buen gusto" fijar la huelga para el 12 de agosto.
Recordó que "los menús suben, los cafés suben, los hoteles suben", pero los salarios de los trabajadores siguen congelados. "La vida no cuesta lo mismo", apuntó, e informó de que un camarero de un restaurante "gana 1.300 euros brutos", pero trabaja "domingos, por las noches y cuando le toque".
"No estamos dispuestos a sufrir el chantaje de la patronal"
Aunque la patronal asegura que fueron los sindicatos los que se levantaron de la mesa de negociación, estos lo niegan. "No estamos dispuestos a sufrir el chantaje de una patronal que en año y medio solo ha dicho que quería eliminar el complemento de baja. Lo cual es vergonzoso en un sector que tiene jornadas extenuantes y horas extra no pagadas", criticó Juan Zas, de CCOO, que alerta de que "hay casos de casi semiesclavitud".
Cree que el plan de la patronal es "dilatar la negociación sin sentido buscando situaciones que no están justificadas" con el objetivo de "retrasar la firma del convenio y evitar pagar atrasos". "La tronal solo busca el beneficio económico y el mayor margen empresarial. No piensa que tiene a la gente con salarios congelados y situacion precaria", indicó Zas.
Marcos del Río, de la CIG, opinó que la situación hace que "no haya otra alternativa que movilizaciones y huelga". Sobre la patronal, detecta que "no hay mucha seriedad ni rigor". Los sindicatos aseguraron que esta se comprometió a enviar una propuesta "entre junio y julio" y todavía están esperando.
Disponibilidad para llegar a un acuerdo
Los representantes de CCOO, CIG y UGT muestran su "total disponibilidad" para llegar a un acuerdo antes del 12 de agosto. "Queremos participar en reuniones para tener condiciones dignas, no pérdida de derechos", comenta Juan Carreira.
Zas declaró que quieren "solucionar el conflicto", pero si se sientan a la mesa es para "negociar mejoras".
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