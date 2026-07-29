Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 29 de julio
Dos propuestas de ocio y cultura para hoy
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A Coruña
Acción e intriga con el cine de John Carpenter
El ciclo Cinenterraza realizará un pase de la película Asalto a la comisaría del distrito 13 del director John Carpenter, una thriller de culto de los años 70.
22.30 horas. Fórum Metropolitano (Calle Río de Monelos, 1A)
Xulia Pisón inaugura la muestra ‘Stons’
La artista gráfica Xulia Pisón inaugura la muestra Stons en la Casa Museo María Pita. La cantante MJ Pérez actuará durante el acto de presentación.
19.00 horas. Casa Museo María Pita (Calle Herrerías 28)
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