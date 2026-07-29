Marcharse de A Coruña en tren el día del eclipse se complica: apenas quedan billetes y Renfe no reforzará servicios

Quien no tenga previsto cómo ver el eclipse total de soldel día 12 y aún esté buscando cómo llegar a A Coruña para verlo, tendrá que apurar o buscar soluciones imaginativas si no dispone de coche.

El eclipse será aproximadamente entre las 19.30 y las 21.22 horas, aunque el punto más importante será a las 20.27 horas, cuando la luna tape por completo al sol y A Coruña quede a oscuras.

Llegar en tren antes de ese horario ya se encarece. Venir desde Madrid cuesta, como mínimo 69 euros, aunque solo en el tren más madrugador, que parte a las 06.30 horas de Chamartín. Durante el resto del día, y para llegar con antelación al fenómeno astronómico, ya los precios rondan o superan los 100 euros.

Imposible volver a otras ciudades del sur de Galicia

Para desolazarse desde otras ciudades gallegas, por ahora, hay plazas disponibles en la gran mayoría de trenes, aunque es probable que a medida que se acerque el evento algunos trenes lleguen a estar completos.

El problema se traslada para la vuelta. A partir del horario al que termina el eclipse solo existen dos trenes, un Media Distancia destino Vigo a las 21.40 horas y un Regional que llega hasta Santiago de Compostela y sale de San Cristóbal a las 22.10 horas. En el primero ya no hay billetes a dos semanas del evento, mientras que en el segundo apenas quedan una docena de asientos libres.

Sí que quedan asientos en el tren Media Distancia hacia Ferrol de las 23.05 horas, aunque en este caso ya es hacia una ciudad en donde también se verá completamente el eclipse de sol.

Tampoco tendrán opción a marcharse en tren hacia otras ciudades gallegas quienes deseen quedarse a ver el Deportivo - Real Madrid del Teresa Herrera de fútbol que se disputa ese mismo día a las 21.00 horas.

No habrá refuerzos de tren

Preguntadas por este periódico, fuentes de Renfe indican que ese día no habrá ningún tipo de refuerzo, ni de plazas ni de frecuencias, con motivo del eclipse de sol. El 12 de agosto será tratado por la compañía ferroviaria como un día más en el calendario de operaciones.

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Donde sí se reforzará el servicio es en el transporte por carretera. La concesionaria de la línea entre A Coruña y Vigo, Monbus, que hace paradas en Santiago y Pontevedra, hará un refuerzo especial para ese día. A sus horarios habituales añadirá un bus a las 14.00 horas desde Vigo que saldrá de vuelta a las 23.00 horas, una vez terminada la observación.