Los Museos Científicos de A Coruña repartirán gafas para ver el eclipse
Forman parte de los dos millones que reparte el Ministerio de Ciencia y el Grupo Social ONCE
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A Coruña
El Concello de A Coruña repartirá gratuitamente gafas para poder observar el eclipse solar del 12 de agosto, así como los dos parciales previstos para el próximo año y el siguiente.
Serán repartidas en los Museos Científicos Coruñeses --Domus, Aquarium Finisterrae y Casa de las Ciencias-- a las personas mayores de 16 años que visiten durante los próximos días los centros, hasta que se agoten existencias.
Estos lentes forman parte de los dos millones que forman parte de la campaña 'Una vista única. Cuídala' llevada a cabo por el Ministerio de Ciencia y el Grupo Social ONCE. 300.000 de ellas serán canalizadas entre museos y entidades científicas a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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