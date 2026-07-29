Los Museos Científicos de A Coruña repartirán gafas para ver el eclipse

El Concello de A Coruña repartirá gratuitamente gafas para poder observar el eclipse solar del 12 de agosto, así como los dos parciales previstos para el próximo año y el siguiente.

Serán repartidas en los Museos Científicos Coruñeses --Domus, Aquarium Finisterrae y Casa de las Ciencias-- a las personas mayores de 16 años que visiten durante los próximos días los centros, hasta que se agoten existencias.

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Estos lentes forman parte de los dos millones que forman parte de la campaña 'Una vista única. Cuídala' llevada a cabo por el Ministerio de Ciencia y el Grupo Social ONCE. 300.000 de ellas serán canalizadas entre museos y entidades científicas a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.