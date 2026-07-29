La reforma de la 'Lágrima' de San Roque tendrá que ajustarse al proyecto original de Rey Pedreira

La reforma de la Lágrima de San Roque, junto a la plaza de España, tendrá que ajustarse al proyecto original del arquitecto Santiago Rey Pedreira. Así lo determina la comisión de expertos del Pepri, que vigila el cumplimiento de normas urbanísticas en el centro de la ciudad. El Concello prevé hacer un equipamiento público multiusos para dar servicio al barrio de Monte Alto, pero la propuesta presentada fue informada desfavorablemente. La Comisión del Pepri, según el informe, señala que "la imagen exterior del conjunto no debe alterarse" y deberá devolverse "a su estado original del proyecto de Santiago Rey Pedreira".

La construcción se realizó entre 1945 y 1960 tras la demolición de la histórica capilla del siglo XVIII que se encontraba en este lugar. Se levantó este edificio en forma de lágrima o rotonda para dividir la circulación de la calle San Roque en dos ejes. Aunque no tiene ningún tipo de protección específica, los expertos ordenan que se mantenga su diseño original. La decisión sigue una línea que el Pepri ya ha aplicado en otras intervenciones del centro histórico: priorizar la recuperación de los diseños originales, como ocurrió con la perfumería Primor en el Cantón Pequeño, aunque este inmueble sí está protegido.

Antiguos locales de la atalaya, ya desalojados / Casteleiro

De hecho, en el mismo informe que aparece la Atalaya de San Roque hay también un dictamen de un inmueble de la calle Riego de Agua -frente al teatro Rosalía- en el que se exige que se retire una galería para "recuperar la fachada original del edificio".

En cuanto al conjunto que hay junto a la plaza de España, donde los últimos negocios ya han sido desalojados, no solo se debe mantener el diseño de Rey Pedreira sino que también "tiene que eliminarse el volumen de la cubierta".

Fuentes municipales aseguran que están "trabajando en el proyecto", que tendrá que ser consensuado con Patrimonio.

Espacio multiusos

La actuación en este enclave formaba parte del acuerdo de investidura firmado con el BNG y llevaba años sobre la mesa. El pasado mayo, la Junta de Gobierno local aprobó el desalojo de las últimas concesiones que quedaban en la atalaya de San Roque, el asador de pollos y la clínica odontológica que llevaban allí años. Aunque el plan es hacer un espacio multiusos, el Concello apenas ha revelado detalles sobre el proyecto. El portavoz municipal, José Manuel Lage, dijo que se tratará de un "espazo multidisciplinar". La idea es sacarlo a concurso "antes de que acabe el verano".

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento manifestó en 2019 que buscaría nuevos usos para la atalaya, y en 2022 realizó algunos trabajos. Ahora plantea una rehabilitación más profunda que deberá ser fiel a la idea original del inmueble.