El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: "Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir"

Cuando Isabel Anidos tomó el relevo de su tío al frente del ultramarinos familiar, tenía tantas ganas como miedo. "Pensaba que me iba a quedar grande. Pero también me daba pena enterrar todo lo que había aprendido allí. Empecé a los 19 años y era un trabajo que me gustaba", cuenta la responsable de la que se ha convertido en la tienda de alimentación más antigua de A Coruña.

Bajo su banderola roja han pasado ya tres generaciones de su linaje, y cinco si se tiene en cuenta a quienes llegaron antes que los Anidos. Porque este emblemático establecimiento del barrio del Orzán tiene una historia tan larga como misteriosa: "Sabemos que lo fundó un señor de La Rioja en 1896, y hace dos años me enteré de que era pintor. Luego se lo vendió a un coruñés y mi tío abuelo [Francisco López] le compró el negocio", explica la actual propietaria de El Riojano.

Desde entonces, siempre ha habido alguien de la familia tras la barra de este comercio, que lleva 130 años surtiendo de conservas, licores, quesos y hortalizas a vecinos y visitantes. Es el punto al que mira la urbe cuando desea hacerse con un buen bacalao -su producto estrella-, o cuando quiere encontrar algún artículo exclusivo que solo parece existir en los ordenados estantes del negocio.

Isabel Anidos, la dueña de El Riojano, tras la barra de su establecimiento. / Casteleiro

Allí, entre chorizos gallegos, azúcar, fruta y vino, se esconden auténticos tesoros que aguardan pacientemente al cliente adecuado. "Tenemos licores que no se encuentran en ningún sitio. Por ejemplo, un licor francés que vendemos en Navidad y que ni El Corte Inglés conoce", asegura con orgullo la comerciante, mentando a una de esas grandes superficies que amenaza el futuro de las tiendas de barrio. Una sombra ante la que Anidos no claudica. "La calidad y la atención personalizada es nuestra arma contra los supermercados. Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir".

El Riojano, una tienda de toda la vida frente a las grandes superficies

Aunque El Riojano cuente con una selección de productos delicatessen, está lejos de ser una tienda gourmet. Así lo afirma su propietaria, que asegura que su negocio no ha tomado la misma dirección que muchos otros ultramarinos durante las últimas décadas.

La suya, dice, continúa siendo "una tienda de las de toda la vida, en la que puedes hacer la compra a diario" -incluso de productos tan clásicos como la cascarilla-. Aunque no siempre fue así: cuando su tío, José Anidos, estaba al frente del establecimiento, este histórico ultramarinos de A Coruña era algo más "similar a lo que es ahora un Makro", al que se dirigían los comerciantes de la urbe para surtir las despensas de sus propios negocios.

Con la progresiva desaparición de las pequeñas superficies, El Riojano comenzó a venderles directamente a los vecinos, algunos de los cuales siguen acudiendo a hacer sus compras desde que Isabel comenzó a despachar en octubre del 89. Aún recuerda a aquella joven tímida que aprendía diligentemente de su tío y que los residentes del Orzán acogieron "como a una más de la familia".

"Me quedaré toda la vida con el cariño y la empatía que la gente mayor tenía conmigo. Yo solo conocí a mi abuela materna y había algún señor al que le decía que era como mi abuelo. Me emociono al recordarlo", cuenta la comerciante, que valora "el cariño" de los compradores y que estos hayan depositado "su confianza en mí" durante tanto tiempo.

El cortador de bacalao de El Riojano, una de las reliquias de esta tienda de alimentación centenaria. / Casteleiro

Los tesoros históricos del número 47 de la calle Orzán

Junto a los que aparecen cada día para adquirir un litro de aceite y hacer algo de terapia entre los estantes, están quienes se plantan en el número 47 de la calle Orzán cada final de año para cargarse de repostería navideña e incluso algún que otro turista cautivado por el escaparate. Aunque hay que reconocer que en El Riojano sí que hay alguna atracción que ver, como el antiguo molinillo eléctrico para las almendras y la guillotina para cortar el bacalao, que contempla el ir y venir del negocio desde que Anidos tiene memoria.

El mostrador de mármol es otro de los tesoros que lleva décadas allí, siendo testigo del trabajo que supone mantener lo que es tanto "una satisfacción" como "una responsabilidad". "Es mucho sacrificio y conlleva muchas horas, pero queremos continuar", asegura la dueña, que ya está pensando en cómo celebrar los 130 años del negocio. Porque una cosa la tiene clara: un logro así "no puede pasar desapercibido".