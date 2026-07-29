Estos son los cortes de tráfico y los cambios en los buses por las Fiestas de María Pita: calles, líneas y horarios

La gran afluencia de asistentes a las fiestas de María Pita en A Coruña obliga a establecer un dispositivo especial de tráfico para facilitar los desplazamientos, además de cortes de circulación puntuales en zonas estratégicas durante la celebración de algunos de los actos más multitudinarios.

Con el objetivo de evitar congestión circulatoria y problemas de de tráfico en el centro de la ciudad, se reforzará el transporte público urbano con más líneas de autobuses y ampliación de horarios.

Durante la primera quincena de agosto, habrá refuerzo especial de las líneas 1, 1 A, 3, 3 A, 6, 7, 11, 21 y 24 para facilitar el desplazamiento a los conciertos que se celebran en la plaza de María Pita. Los buses urbanos estarán operativos desde la medianoche y hasta el final de los conciertos para realizar el recorrido de regreso a los diferentes puntos de la ciudad desde la parada de Puerta Real.

El refuerzo de líneas de autobús urbano cubrirá también los conciertos del festival Noroeste Estrella Galicia y se suma al funcionamiento del servicio nocturno desde Puerta Real a partir de las 00.05 y en sentido inverso, desde Labañou, a partir de las 00.30 horas.

Itinerarios del bus urbano:

Línea 1 , con cobertura a las zonas de A Palloza, Gaiteira, Os Castros, O Castrillón y avenida de Monelos.

, con cobertura a las zonas de A Palloza, Gaiteira, Os Castros, O Castrillón y avenida de Monelos. Línea 1 A , con cobertura a las zonas de Cuatro Caminos, avenida Salvador de Madariaga, Matogrande y Eirís.

, con cobertura a las zonas de Cuatro Caminos, avenida Salvador de Madariaga, Matogrande y Eirís. Línea 3 , con cobertura a las zonas de Adormideras y Monte Alto.

, con cobertura a las zonas de Adormideras y Monte Alto. Línea 3 A , con cobertura a las zonas de Labañou y Os Rosales.

, con cobertura a las zonas de Labañou y Os Rosales. Línea 6 , con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, avenida de Fisterra, O Ventorrillo y Meicende.

, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, avenida de Fisterra, O Ventorrillo y Meicende. Línea 7 , con cobertura a las zonas de Juana de Vega, O Peruleiro, ronda de Outeiro, O Ventorrillo y Villa de Negreira.

, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, O Peruleiro, ronda de Outeiro, O Ventorrillo y Villa de Negreira. Línea 11, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela y Os Mallos.

con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela y Os Mallos. Línea 21 , con cobertura a las zonas de Ramón y Cajal, Pablo Picasso, O Birloque y Novo Mesoiro.

, con cobertura a las zonas de Ramón y Cajal, Pablo Picasso, O Birloque y Novo Mesoiro. Línea 24, que dará cobertura a Elviña y A Zapateira.

Como en todos los eventos en los que se congrega una gran cantidad de personas, la Policía Local de A Coruña cortará el tráfico en el paseo marítimo el próximo 12 de agosto con motivo de la observación del eclipse total de sol desde las playas de Orzán y Riazor. Al igual que en San Juan, la circulación permanecerá interrumpida desde las 18.00 horas y se irá recuperando de forma progresiva en cuanto finalice el seguimiento del fenómeno astronómico del año.

También se establecerá un dispositivo especial de tráfico para minimizar los desplazamientos y evitar problemas de tráfico. Se habilitarán aparcamientos disuasorios en los campus, que estarán conectados por un servicio de lanzadera hasta la plaza de Pontevedra. El Concello indica que también habrá líneas especiales para trasladarse a O Portiño y al monte de San Pedro para aquellos que elijan observar el eclipse desde estas localizaciones recomendadas a las que se podrá acceder a pie o en transporte público.

La Batalla Naval, que se celebrará el próximo 14 de agosto en las playas de Riazor y Orzán, será otro de los eventos que requerirán el corte total de tráfico en el paseo marítimo para garantizar la seguridad del público que acude a ver los fuegos artificiales.

Si se mantienen los horarios de la pasada edición, a partir de las 21.30 horas no se podrá circular entre la glorieta de las Esclavas y hasta la avenida de Hércules hasta las 00.30 horas, aunque esta extensión podría ampliarse hasta San Roque debido a la afluencia de asistentes.

Con motivo de los conciertos gratuitos y los diferentes actos programados que atraen a grandes aglomeraciones durante las fiestas de María Pita, el Concello recomienda minimizar el uso del vehículo privado en el centro de la ciudad y utilizar el transporte público para desplazarse durante los festejos.