Sufre pequeñas quemaduras en las manos al sofocar un incendio en su vivienda en la Sagrada Familia
El inquilino, que alertó a los bomberos de A Coruña, sofocó el fuego por sí mismo pero sufrió quemaduras leves en las manos
Un hombre resultó herido en un incendio declarado en la tarde de este martes en la vivienda en la que reside, en el barrio de la Sagrada Familia. Fue el propio inquilino quien dio el aviso a los bomberos de A Coruña pasadas las 17.30 horas y hasta el inmueble, ubicado en la calle San Lucas, se desplazó una dotación de tres vehículos y ocho bomberos.
A la llegada de los efectivos, el hombre ya había conseguido apagar el fuego originado en la campana extractora de la cocina por sus propios medios, aunque sufrió unas pequeñas quemaduras en las manos.
Los servicios sanitarios de urgencia del 061 se trasladaron al lugar para su valoración y tratamiento, mientras que los bomberos ventilaron la vivienda, bastante afectada por la humareda, y completaron las tareas de extinción para evitar el reinicio del fuego.
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