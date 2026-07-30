Abraham Cupeiro actuará en el Coliseum de A Coruña con la Sinfónica de Galicia: entradas ya a la venta
Se podrán escuchar por primera vez temas inéditos de su álbum Mythos
Abraham Cupeiro volverá a actuar en 2027 en A Coruña, lo hará acompañado de la Orquesta Sinfónica de Galicia, y en el escenario cubierto más grande de la ciudad, el Coliseum. Será el 29 de enero de 2027 con el espectáculo Mythos, que define de gran formato, que une música ancestral, orquesta sinfónica, instrumentos de civilizaciones antiguas y una espectacular producción audiovisual. Las entradas ya están a la venta desde 43,20 euros en mythos.gal y Ataquilla.
En este concierto Cupeiro presentará una versión extendida de su álbum Mythos, en el que incorpora temas inéditos que no formaron parte de la gravación del disco y que se podrán escuchar por primera vez en el Coliseum.
"Mythos propone un viaje sensorial por las grandes mitologías universales —Grecia, Roma, Persia, India y el mundo celta— a través de una experiencia donde la música, la historia y la tecnología dialogan en un mismo escenario", explica la productora en una nota de prensa.
Este montaje será el único con esta producción audiovisual, en el que se ofrecerá una experiencia inmersiva de gran formato. En ella, se creará un entorno visual el que luces, imágenes y arquitectura escénica acompañarán a la música.
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