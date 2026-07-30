El incendio forestal de As Rañas, en A Coruña, está estabilizado: la alerta movilizó a un helicóptero y tres motobombas

La Consellería de Medio Rural recibió a las 16.18 horas de este jueves la alerta por un incendio forestal en el barrio de As Rañas, en A Coruña. El fuego comenzó en una zona de monte, sin ninguna vivienda cercana, y se propagó por el área. Hasta el lugar se desplazaron dos agentes forestales, cuatro brigadas de extinción de incendios, tres camiones motobombas y un helicóptero, que efectuó varias descargas y en estos momentos ya no se encuentra en el operativo.

El órgano informa que no se han registrado daños humanos ni materiales, como vehículos o alguna propiedad, y todavía no es posible dictaminar el total de la superficie quemada. El incendio se mantiene activo pero estabilizado, estado en el que se encuentra desde las 16.20 horas. Medio Rural afirma que el fuego está perimetrado y controlado por el dispositivo.

Noticias relacionadas

[En ampliación]