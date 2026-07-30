El Citic e Inditex impulsan un proyecto para transformar residuos del lúpulo Estrella Galicia en tejidos

El Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (Citic) de la Universidade da Coruña, junto al Massachusetts Institute of Technology, forma parte del nuevo proyecto de investigación financiado por Inditex en el que se explorarán nuevas vías para dar valor a los residuos generados por la industria cervecera mediante el desarrollo de materiales textiles sostenibles a partir de hojas y tallos de lúpulo.

El equipo investigador del Citic está formado por Salvador Naya, Javier Tarrío Saavedra y Erika Francesch Domenech, mientras que del MIT participa el investigador Emery Brown, recientemente investido doctor honoris causa por la UDC.

Los investigadores mantuvieron el pasado jueves una reunión de trabajo para programar las primeras fases de la investigación, centradas en analizar el potencial del lúpulo como materia prima para el sector textil, tanto en el posible uso de sus fibras como en la obtención de tintes naturales derivados de sus compuestos.

Tal y como explica la Universidade, el cultivo y procesamiento del lúpulo para la elaboración de cerveza genera una importante cantidad de restos vegetales. El objetivo del proyecto es saber si estos subproductos pueden convertirse en materias primas de alto valor añadido para la fabricación de fibras textiles o tintes naturales.

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Para este proyecto se reunirán capacidades complementarias del ámbito académico y empresarial. El Instituto de Tecnología de Massachusetts ofrecerá su experiencia en materiales avanzados y análisis estadístico, mientras que la empresa Cosecha de Galicia, que forma parte de la Corporación Hijos de Rivera, dará acceso a la materia prima y colaborará en la validación de los desarrollos. Inditex, por su parte, participará en la evaluación industrial de los nuevos materiales para analizar su potencial en el sector textil.