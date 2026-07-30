El Concello de A Coruña sitúa el fin de la obra de Alfonso Molina "en el primer trimestre de 2028"
Este plazo incluye la ampliación y mejora de accesos y la construcción de sendas y carril bici
El Gobierno central aprobará la modificación del proyecto, lo que permitirá impulsar los trabajos a partir de septiembre
El Concello de A Coruña sitúa el fin de la obra de la avenida de Alfonso Molina --su ampliación y la construcción de sendas peatonales y carril bici-- en el "primer trimestre de 2028". Así lo detalló este jueves el concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, tras la constitución de la comisión de seguimiento en la que participan Ayuntamiento y Estado para analizar la evolución de los trabajos.
Las obras de ampliación, pasando de seis a ocho carriles, tendrían que haber terminado a principios de año. Desde que se fijó el inicio de los trabajos, en 2024, el proyecto ha ido acumulando retrasos. Hubo que hacer cambios y esto supone también un sobrecoste. El presupuesto inicial era de 18,3 millones de euros.
La parte más compleja, según el Ayuntamiento, está relacionada con los numerosos servicios subterráneos afectados por el proyecto, un total de 21 de distinta naturaleza. Esta circunstancia obligó a modificar el proyecto, un cambio que ya cuenta con el visto bueno del Estado y que permitirá que, tras el mes de agosto, las obras, que continúan en ejecución, avancen de una forma más visible.
Lage manifestó que "existe un compromiso por parte del Gobierno de España de adjudicar la segunda fase de Alfonso Molina antes de que finalice este año, durante el último trimestre". Espera que esos plazos se cumplan, ya que esto "permitiría que tanto la fase I como la fase II estuviesen completamente finalizadas en el primer trimestre de 2028". "Vamos a ser exigentes, gobierne quien gobierne en Madrid; nuestra prioridad es A Coruña y los coruñeses y coruñesas", afirmó Lage, refiriéndose tanto a la ampliación como a la integración paisajística, que se licitó en abril.
Para el Concello, este es "un proyecto esencial para la ciudad", por lo que trabaja para "impulsar esta actuación y culminarla en el menor tiempo posible".
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