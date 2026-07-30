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A Coruña vive un jueves de cielos totalmente cubiertos

Las temperaturas máximas serán de 24 grados

Vista de la playa del Orzán un día con cielo nublado en A Coruña.

Vista de la playa del Orzán un día con cielo nublado en A Coruña. / Víctor Echave

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RAC

A Coruña

Este jueves Galicia se encuentra bajo influencia anticiclónica con circulación del viento del noreste, lo que implica que se esperan nieblas y nubes bajas a primeras horas en A Coruña, sin descartar alguna llovizna incluso.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con máximas de 24 grados y mínimas de 17.

El viento soplará del norte-noreste por la mañana flojo, con rachas moderadas por la tarde en todo el litoral.

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Ya de cara al fin de semana, la previsión de MeteoGalicia indica que el viernes será de lluvias, mientras que el sábado ya entrará de nuevo la influencia anticiclónica y las temperaturas subirán. Para los siguientes días la probabilidad de lluvia es mayor.

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