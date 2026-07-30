El tiempo
A Coruña vive un jueves de cielos totalmente cubiertos
Las temperaturas máximas serán de 24 grados
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A Coruña
Este jueves Galicia se encuentra bajo influencia anticiclónica con circulación del viento del noreste, lo que implica que se esperan nieblas y nubes bajas a primeras horas en A Coruña, sin descartar alguna llovizna incluso.
Las temperaturas no tendrán cambios significativos, con máximas de 24 grados y mínimas de 17.
El viento soplará del norte-noreste por la mañana flojo, con rachas moderadas por la tarde en todo el litoral.
Ya de cara al fin de semana, la previsión de MeteoGalicia indica que el viernes será de lluvias, mientras que el sábado ya entrará de nuevo la influencia anticiclónica y las temperaturas subirán. Para los siguientes días la probabilidad de lluvia es mayor.
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