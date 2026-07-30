La Domus de A Coruña estrena cinco juegos de inteligencia artificial: así podrá experimentar el público
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología colabora en la incorporación de módulos que exploran los avances de la IA y sus aplicaciones prácticas.
La Domus de A Coruña incorpora cinco nuevos módulos interactivos para acerca la inteligencia artificial al público y mostrar sus aplicaciones en ámbitos como el arte, la biología o el aprendizaje. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Los visitantes podrán recorrer los principales avances de esta tecnología en Historia de la IA y seleccionar tres emociones para que un modelo generativo las concierta en una obra abstracta en Emocionarte.
Del diseño de proteínas a las redes neuronales
El módulo Diseña una proteína propone un juego de estilo arcade para explicar se utiliza la IA en los laboratorios. En El espejo eres tú, cada persona podrá transformar su siluete y eplorar vestimentas de diferentes épocas y culturas. Por último, Redes en juego compara cómo el cerebro humano y una red neuronal artificial aprenden a reconocer patrones.
El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, destacó que la Domus se mantiene "sempre á vangarda" y permite mostrar "o impacto positivo que pode ter a intelixencia artificial no conxunto da sociedade, regulada e ben aplicada".
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