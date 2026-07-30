Eneritz Iglesias, de 22 años, lidera la cola para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña: "Han marcado mi adolescencia. Sin duda"
La gira 'Mejor Tarde Que Nunca' de Romeo Santos y Prince Royce convierte a A Coruña en la capital de la bachata, con fans que han esperado meses para este espectáculo
Quedan todavía horas para que Romeo Santos y Prince Royce suban al escenario del muelle de Batería, pero para algunos seguidores el concierto comenzó mucho antes. Desde la noche del miércoles ya había aficionados haciendo cola para asegurarse un sitio privilegiado en la primera fila del recinto coruñés, donde este jueves ambos artistas ofrecerán una de las paradas de la gira europea Mejor Tarde Que Nunca.
La primera en llegar fue Eneritz Iglesias, de 22 años y vecina de Marín. Su espera comenzó a las 23.20 horas del miércoles. "Dormí aquí con mi madre", cuenta entre risas, aunque finalmente será ella quien acceda sola al concierto. La larga noche a la intemperie no parece haber mermado el entusiasmo. Al contrario: las horas de cola "forman parte de la experiencia" para quienes llevan años esperando un espectáculo como este.
La pasión de Eneritz por la bachata comenzó siendo una niña. "Creo que los empecé a escuchar cuando tenía ocho o nueve años", recuerda. Fue gracias a una amiga que le enseñó canciones como Propuesta indecente, Mi santa o Un beso. Desde entonces, la música de Romeo Santos y Prince Royce han estado presente durante toda su adolescencia. "Han marcado mi adolescencia. Sin duda", explica.
Aunque reconoce que su artista favorito es Abraham Mateo e incluso admite que siente una ligera predilección por Prince Royce, asegura que llevaba mucho tiempo esperando este momento. Será la primera vez que vea a ambos en directo, por lo que las expectativas son muy altas. "He visto un montón de vídeos en TikTok de otros conciertos y sé más o menos cómo va el repertorio. También cantan canciones individuales más antiguas, así que tengo muchísimas ganas. Estoy convencida de que van a cumplir las expectativas", afirma.
La acampada tampoco es una novedad para ella. Ya ha repetido esta experiencia en numerosas ocasiones para asistir a conciertos, especialmente de Abraham Mateo. En esta ocasión, además, la espera ha servido para conocer a otros seguidores. Poco a poco se ha ido formando un pequeño grupo entre quienes ocupan los primeros puestos de la fila, compartiendo conversaciones y organizándose para que nadie pierda su sitio.
De hecho, los propios aficionados han establecido un sistema de números para mantener el orden. Cada persona recibe un número según su llegada, lo que les permite ausentarse unos minutos para ir al hotel o comer sin perder la posición conseguida tras tantas horas de espera. "Vamos organizados con números por si queremos movernos. Yo aprovecharé para ir al hotel a hacer el check-in y coger algo de comida", explica.
Esta noche, Romeo Santos y Prince Royce llegarán a A Coruña con Mejor Tarde Que Nunca, una gira conjunta que reúne algunos de los mayores éxitos de ambos artistas en un espectáculo concebido para grandes recintos al aire libre. La cita del muelle de Batería se presenta como una de las fechas destacadas del recorrido europeo y convertirá a la ciudad, durante unas horas, en la capital de la bachata.
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