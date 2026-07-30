Falta de mano de obra en construcción en A Coruña, pero pocos estudiantes: "La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida"

La Formación Profesional del ámbito de la construcción no logra satisfacer las demandas del sector empresarial en A Coruña, que reclama mano de obra y se propone como socio formativo a los centros educativos. En el CIFP Someso, el ciclo medio en Construcción para estudiar albañilería no logra de momento formar grupo al recibir solo tres solicitudes, aunque mantienen abierto el plazo hasta septiembre. En el caso de la formación superior, la Consellería de Educación revela que entre las 50 notas de ade corte más altas en la primera adjudicación solo un alumno pertenece al ámbito profesional de las obras o instalaciones. En concreto, ocupa el 39º puesto y solicita matrícula en el ciclo superior de Sistemas electrotécnicos e automatizados impartido en el IES Urbano Lugrís.

Para el director del CIFP Someso, Víctor Varela, el estado de la formación profesional en Construcción genera "una situación paradigmática". "Tenemos bastante demanda de alumnado formado en Construcción por parte de la empresa. Podemos afirmar que casi el 100% de los egresados si quieren, trabajan. En ese ámbito, del cual ofrecemos los tres niveles, cubrimos plaza en la formación básica, enfocada a las reformas, y en la superior, de lo que podríamos denominar como delineantes en lenguaje laboral", expone.

Según explica Varela, la formación básica de Reforma y mantenimiento de edificios completa matrículas por el tipo de alumnado que lo solicita. "Tenemos un importante cupo de alumnado que acaba ahí porque no es capaz de graduarse en la ESO por la vía más común, así logran titular", expone. La edad más frecuente en sus aulas es entre 15 y 16 años, lo que supone terminar el ciclo alrededor de los 18 años. El director afirma que una amplia mayoría "optan por continuar estudiando un ciclo medio", pero sucede un trasvase a otros ámbitos, "como la instalación eléctrica". "Aunque terminen su formación en el ámbito constructivo, se cambian de área. La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida", indica Varela.

"La problemática que tenemos en la FP de Construcción es la educación media, que se adscribiría a lo que conocemos como albañilería. Tenemos un atasco en la demanda de plazas y, hoy por hoy con tres solicitudes, no podemos sacar adelante el ciclo. Es el único de todo el centro que no podrá constituirse. No hay alumnado para él y el resto de formaciones están completamente ocupadas", lamenta el director del CIFP Someso.

Varela rechaza la tesis de que se trate de una cuestión específica de este curso académico y recalca "la tónica que se viene repitiendo de año en año". La matrícula para este ciclo profesional se mantiene abierta hasta septiembre y el director del centro confirma su voluntad de subir la cifra de solicitudes. En anteriores convocatorias, el CIFP Someso contacta con interesados en otras FP que quedan en lista de espera para atraerlos a Construcción. "Cuesta mucho trabajo sacarlo adelante y, cuando lo conseguimos, es llenando unas doce plazas sobre las 22 o 24 que podrían ser", comenta.

Mejores sueldo y condiciones, baja demanda

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) advertía hace unos días sobre la escasez de profesionales de fontanería, electricidad de o albañilería. Su presidenta Teresa Suárez destacaba que este es un problema "estructural en toda Galicia" y en todas las obras. Suárez expuso que actuaciones de simple mantenimiento pueden retrasarse hasta nueve meses y el Colegio asume que han ofrecido presupuestos a dos años vista. Parte de la culpa recae en el envejecimiento del parque de viviendas en A Coruña, que lleva a situaciones urgentes en inmuebles mientras el sector ve "inasumible" más carga de trabajo.

"El problema es que los autónomos tienen más dificultadas para realizar los trabajos y el personal que hay no está preparado para los trabajos porque no hay una FP preparada para el desarrollo profesional", señala Suárez.

Víctor Varela encuentra "ciertamente paradójico" la situación de desfase entre la demanda de mano de obra por parte de las empresas de construcción y la educación. "Las condiciones del sector han mejorado muchísimo y no solo en materia económica, que también han subido con fuerza. Los trabajos de un albañil a pie de obra no son los mismos que hace veinte años. La tecnología o la prevención de riesgos laborales han transformado el sector", apunta.

El CIFP Someso ofrece formación en albañilería de tipo Dual Intensiva, que busca que el alumno quede incorporado en la empresa y, precisamente, en la empresa recae parte de la formación durante el ciclo. "Hay un compromiso entre el mundo empresarial y el educativo. Los estudiantes se quedan y se convierten en trabajadores", confirma el director del centro, que también asume cierta "función también es dar respuesta a la empresa". "No conseguimos reflotar esa FP en específico. Requiere de un extra de esfuerzo por nuestra parte y conlleva una frustración importante", lamenta.

Fuga hacia otras FP

El director del IES Rosalía Mera, Genaro García, suscribe la visión de su homólogo en el CIFP Someso y habla de una transformación en el funcionamiento de la FP. En este otro centro de A Coruña, los ciclos formativos adjuntos a la construcción son en carpintería, montaje e instalaciones eléctricas. "Estamos hablando de un cambio de paradigma. Hemos pasado de buscar empresas para que acepten a alumnos y alumnas en prácticas a que ellos acudan al centro, a recibirlos y que nos demanden trabajadores formados, incluso para seguir formándose con ellos. Se los rifan. Todas las empresas están necesitadas de mano de obra", detalla García.

"Todas nuestras formaciones profesionales se cubren en el primer plazo, incluidas las de instalaciones eléctricas y carpintería. Al terminar el ciclo, prácticamente todos los alumnos con interés en seguir trabajando han podido en una cifra muy elevada, por encima del 90%. Esto es así en todas las especialidades. Cada día recibimos información y propuestas de empresas para colaborar y poner en marcha convenios para el alumnado", expone García.

En el IES Rosalía Mera, la edad media del alumnado de FP oscila entre 18 y 20 años. El director confirma que los estudiantes mantienen un "itinerario con efecto de escalera", es decir, empiezan por un rango básico o medio y ascienden a la siguiente para continuar formándose. "La FP es la forma más rápida de incorporarse al mundo laboral y con buenas condiciones económicas, que antes no lo eran tanto", resuelve García.