O Festival Noroeste Estrella Galicia mellora as súas medidas de accesibilidade
A cidade da Coruña aspira a converterse nun referente en integración con mochilas vibratorias, cascos illantes ou linguaxe de signos nos concertos.
Espectadores con problemas de mobilidade queixáranse na edición pasada polos lugares que lles foran asignados
O Festival Noroeste Estrella Galicia aumenta as medidas de inclusión respecto a edición do pasado. O Concello da Coruña quere que este festival sexa aberto, inclusivo e accesible para todo o mundo, con estas accións pretenden eliminar as barreiras físicas, sensoriais e comunicativas para que todas as persoas poidan gozar da música e da cultura. As medidas, que presentou esta mañá de xoves a alcaldesa, Inés Rey, inclúen a interpretación en lingua de signos, mochilas vibratorias, bucles magnéticos, cascos illantes, mapas accesibles e zonas reservadas para persoas con mobilidade reducida. "Con estas medidas pretendemos facer real o dereito de acceder a cultura en igualdade de condicións", explicou a rexedora.
As actuacións mais destacadas do festival como as de Yerai Cortés, Dorian, Baila, Spirits, Rusowsky, Sés, Bomba Estéreo e Echo & The Bunnymen, disporán de todo o abano das medidas de inclusión. "É unha experiencia piloto coa que comezamos este ano, contamos con dous escenarios principais que son o de Riazor e o de María Pita, onde haberá un servizo de préstamo destes equipos", indicou Rey. O sistema de préstamo estará accesible 90 minutos antes do comezo dos concertos, as persoas que o precisen terán que solicitar os equipos nos puntos de información, en María Pita o posto estrá diante da igrexa de San Jorge, e nos concertos da praia estarán ao lado da caseta de socorrismo de Riazor.
Na programación
Este ano tamén hai inclusión na programación artística. "Por primeira vez o festival contará con proxectos como a Banda Diversidarte, Freestyle People & Gallos del Norte e a Orquesta Invisible, que son iniciativas culturais formadas por persoas con diversidade funcional que fan da música unha ferramenta de expresión, participación e transformación social e humana", expresou Inés Rey.
Estas medidas pretenden facer de A Coruña unha cidade mais inclusiva en todos os ámbitos, no urbano, nos servizos públicos, equipamentos municipais e na programación cultural. "Con este festival queremos converternos nunha referencia de inclusión e accesibilidade, porque aspiramos a formar parte da rede de festivais inclusivos da fundación Music for All", recalcou a alcaldesa.
Queixas
Segundo informou La Opinión, varios usuarios con problemas de mobilidade queixáranse das ubicacións que lles asignaron na edición do ano pasado: situáranos lonxe do escenario ou —mesmo no caso da praza de España— detrás de obstáculos que lles impedían a visibilidade. Os usuarios de cadeira de rodas levaron unha desagradable sorpresa ao chegar ao escenario que o festival instala cada ano en Riazor e descubrir que, a diferenza de anos anteriores, a zona reservada para persoas con mobilidade reducida estaba situada a unha distancia considerable do escenario.
- La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
- Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
- Inés Rey pide 'mayor sensibilidad' a la patronal de la hostelería de A Coruña y que atienda las demandas de los trabajadores
- La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: 'Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida
- Un bulo de WhatsApp provoca el caos en Bicicoruña: 50 bicicletas eléctricas quedan fuera de servicio