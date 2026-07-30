Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: esta es la programación completa, día a día

Música, teatro, espectáculos de baile y exposiciones llenarán durante todo agosto los calles de A Coruña con las Fiestas de María Pita de 2026. En la edición de este año, destacarán conciertos como el de Luz Casal y el de The Rapants, las actividades infantiles del programa Cascarillarte y citas tan emblemáticas como las del Festival Noroeste y la explosión artística de Viñetas desde o Atlántico.

La clásica Batalla Naval y sus fuegos artificiales serán otras de las citas imperdibles de este verano, que llevará la diversión a todos los rincones de la urbe. Con la plaza de María Pita como epicentro, la programación de las fiestas se extenderá a puntos como Méndez Núñez, Palexco, el Campo da Leña, Conchiñas o la escalinata de la Casa de las Ciencias, en una celebración a la que se sumarán festejos típicos de los barrios como el Flores Rock.

Desde LA OPINIÓN te ofrecemos el cartel completo de las Fiestas de María Pita, con todas las citas que habrá cada día. Las actividades comenzarán este sábado 1 de agosto y durarán hasta el 5 de septiembre.

Sábado 1 de agosto

Inicio de Mostrart.

Exposición de la Asocación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste (Casa Museo Casares Quiroga).

21.00 horas. Pregón a cargo de Lucía Veiga (Plaza de María Pita).

22.00 horas. Concierto de Luz Casal (Plaza de María Pita).

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Inicio de la Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

La cantante Luz Casal, durante un concierto. / Paco Santamaría / EFE

Domingo 2 de agosto

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

22.00 horas. Concierto de Mercedes Peón (Plaza de María Pita).

Lunes 3 de agosto

Exposición de la Asocación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste (Casa Museo Casares Quiroga).

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

22.00 horas. Concierto de La Delio Valdez (Plaza de María Pita).

Martes 4 de agosto

Exposición de la Asocación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste (Casa Museo Casares Quiroga).

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

19.00 horas. Visita guiada a la Casa Museo María Pita.

22.00 horas. Los40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas (Plaza de María Pita).

Miércoles 5 de agosto

Exposición de la Asocación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste (Casa Museo Casares Quiroga).

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

Inicio del Noroeste Estrella Galicia:

Plaza de Azcárraga:

13.00 horas. Law.

17.00 horas. David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño.

22.00 horas. Pamela Rodríguez.

00.00 horas. Fantastic Negrito.

Campo da Leña:

14.00 horas. Colorado.

20.00 horas. Greasy Belly.

23.00 horas. Agoraphobia.

01.00 horas. Frankie & The Witch Fingers.

Parque de Santa Margarida:

19.00 horas. Freestyle People & Los Gallos del Norte.

20.30 horas. Orquesta Invisible.

22.00 horas. Catuxa Salom.

23.30 horas. Bongeziwe Mabandla.

Castillo de Santo Antón:

21.00 horas. Anna Andreu.

Plaza de María Pita:

20.00 horas. Ángel Stanich.

22.00 horas. Dorian.

00.00 horas. Familia Caamagno e a Orquestra do Quince.

Certamen de Habaneras

19.30 horas. Ludus Tonalis, Sporting Club Casino, Grupo Entrelas y Coral Polifónica El Eco (Teatro Colón).

Jueves 6 de agosto

Exposición de la Asocación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste (Casa Museo Casares Quiroga).

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

19.00 horas. Visita guiada a la Casa Museo Casares Quiroga.

Noroeste Estrella Galicia

Plaza de Azcárraga:

13.00 horas. Apolo18.

19.00 horas. MFC Chicken.

22.00 horas. La Perra Blanco.

00.00 horas. Moura.

Campo da Leña:

19.15 horas. Mar de Fondo.

20.30 horas. Meu.

23.00 horas. Tusnami Arise.

01.00 horas. Ruxe Ruxe.

Parque de Santa Margarida:

19.00 horas. Banda Diversidarte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band.

20.30 horas. Mounqup.

22.00 horas. Xosé Lois Romero & Aliboria.

23.30 horas. Mari Froes.

Castillo de Santo Antón:

21.00 horas. Ana Lua Caiano.

Plaza de María Pita:

20.00 horas. Vicente Calderón.

22.00 horas. Yeray Cortés.

Jardines de Méndez Núñez:

Noroestiño (actuaciones para público familiar dentro del Festival Noroeste).

Certamen de Habaneras

19.30 horas. Coral La Antigüa, Coral Pontis Veteris, Coral Sancta María Maris y Coral Sagrada Familia (Teatro Colón).

Viernes 7 de agosto

Exposición de la Asocación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste (Casa Museo Casares Quiroga).

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

Noroeste Estrella Galicia

Playa de Riazor:

20.00 horas. Crowded.

21.00 horas. Bala.

22.30 horas. Sprints.

00.30 horas. Rusowsky.

O Portiño:

Horario por confirmar. DJ Mil.

Certamen de Habaneras

19.30 horas. Orfeón herculino, Coral Lembranzas de Santa Cruz, Polifónica coruñesa Canticorum y Tuna de veteranos (Plaza de María Pita).

Sábado 8 de agosto

Exposición de la Asocación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste (Casa Museo Casares Quiroga).

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

Noroeste Estrella Galicia

Playa de Riazor:

20.00 horas. Zënzar.

21.00 horas. Sés.

23.00 horas. Echo & The Bunnymen.

01.00 horas. Bomba Estéreo.

O Portiño:

Horarios por confirmar. Sofieperies y Saya DJ.

Certamen de Habaneras

19.30 horas. Coral polifónica Ferrolana, El acorde secreto y Coral Polifónica Follas Novas (Plaza de María Pita).

Feira do Libro en A Coruña. / Iago López / Roller Agencia

Doningo 9 de agosto

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Certamen de Habaneras - Coral Os Mallos, Coral Montealto, Corales Monelos y San Diego y Coral Feáns (Campo da Leña).

21.00 horas. As Time Goes By (Homenaje a Frank Sinatra) de Borja Quiza (Teatro Colón).

21.00 horas. Contos ao Noroeste - Espectáculo Amoriños con Xosé A. Touriñán y David Perdomo (Parque de Santa Margarida).

22.00 horas. Concierto de Ginebras (Plaza de María Pita).

Horario por confirmar. Noroeste Estrella Galicia - Rey DJ | La Yaya DJ y Monkey Mambo Club (O Portiño).

Lunes 10 de agosto

11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 21.30 horas. Feria del Libro (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Cascarillarte - Teatro con Vero Rilo e Luís Iglesias: As Mil e Unha (Campo da Leña).

20.00 horas. Musical infantil O Libro da Selva (Plaza de María Pita).

Inicio de Viñetas desde o Atlántico

12.00 horas. Inauguración de Viñetas desde o Atlántico (Kiosco Alfonso).

19.00 horas. Charla ilustrada ‘El hijo’ y mis otros hijos de Tyto Alba (Carpa RúaBD).

20.00 horas. Tertulia ‘Jiujitsufragistas’, la lucha por el voto femenino con Lisa Lugrin y Clément Xavier, conducida por Jorge Esteban ‘Jorgiot’ (Carpa RúaBD).

21.15 horas. Concierto ilustrado: Lumedoloop con Alberto Taracido (Teatro Colón).

Martes 11 de agosto

19.30 horas. Cascarillarte - Cuentacuentos con Os Contos de Pablísimo: Contiario (Palavea - entorno CCM Palavea).

22.00 horas. Concierto de The Rapants (Plaza de María Pita).

Viñetas desde o Atlántico

11.00 horas. Presentación de la exposición de los Premios Castelao 2026 (Casa da Cultura Salvador de Madariaga).

12.00 horas. Visita guiada con Miguel Robledo (Palacio Municipal María Pita).

12.00 horas. Clase magistral Cómo se hizo ‘Polvo, barro y fe’ con el dibujante Miguel Fernández Vázquez y el historiador Javier Gómez Vila (Casa da Cultura Salvador de Madariaga).

12.00 horas. Firmas: Lisa Lugrin e Clément Xavier.

12.30 horas. Encuentro con Troubs y Edmond Baudoin (Casa Museo Picasso).

13.00 horas. Entrevista con Alberto Taracido (Carpa Rúa BD).

17.00 horas. Tertulia: Premios Castelao 2026 con Manuel Barreiro, Elías Taño y Giovanna Lopalco (Carpa Rúa BD).

17.00 horas. Cine BD. Proyección del largometraje ‘Los Simpson: la película’ (Teatro Colón).

18.00 horas. Firmas: Xulia Pisón, Alberto Taracido y Miguel Robledo.

19.00 horas. Cine BD. Proyección del documental ‘Aquí donde estoy’ (Teatro Colón).

19.30 horas. Firmas: Troubs, Edmond Baudoin.

Miércoles 12 de agosto

18.00 horas. Presentación del libro ‘Bajo el anillo’ de Rosana (Auditorio de Santa Margarida).

18.30 horas. Festival Internacional de Folclore con la Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao (Botsuana), Pasacat (Filipinas), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia) e Identidad Perú (Perú) (Campo da Leña).

21.00 horas. LXXXI Teresa Herrera de Fútbol masculino: RC Deportivo - Real Madrid (Estadio Abanca Riazor).

22.00 horas. Concierto de Los Satélites con la participación de Paco Lodeiro (Plaza de María Pita).

Viñetas desde o Atlántico

11.00 horas. Firmas: Tyto Alba y María Castro Hernández, Miguel Robledo.

11.00 horas. Taller: Personajes mágicos con María Brenn para niñas y niños de entre 6 y 10 años (Biblioteca Municipal de Monte Alto).

11.30 horas. Charla: Me persigue la ciencia con Xulia Pisón (Carpa Rúa BD).

12.00 horas. Charla Campos de refugiados en el cómic con Troubs y Edmond Baudoin, conducida por Jorge Esteban ‘Jorgiot’ (Carpa Rúa BD).

12.30 horas. Taller infantil Un paseo por Springfield (Sala Palexco).

12.30 horas. Firmas: Lisa Lugrin y Clément Xavier.

13.00 horas. Encuentro con Miguel Robledo (Carpa Rúa BD).

21.30 horas. Encuentro Sectorial. Acceso únicamente con invitación (Fundación Luís Seoane).

Jueves 13 de agosto

17.00 horas. XIV Teresa Herrera de Fútbol femenino: Dépor ABANCA - FC Oporto (Estadio Abanca Riazor).

19.00 horas. Festival Internacional de Folclore - Presentaciones de danza en (Cantón Grande) (Perú y Filipinas) y en la Marina (Armenia y Botsuana) (Cantón Grande y Marina).

19.30 horas. Cascarillarte - Xavi Bufa: "Tubos do Mundo" (Plaza de la Tabacalera).

20.00 horas. Festival Internacional de Folclore con Pasacat, “Hachn”, Identidad Perú y Ngwao Letshwao (Campo da Leña).

22.00 horas. Noites de María Pita - Concierto de Fillas de Cassandra (Plaza de María Pita).

Viñetas desde o Atlántico

10.00-13.00 horas. Revisión de proyectos y mentorías con inscripción previa (Círculo de Artesanos).

11.00 horas. Maratón de dibujo Dibujos fantásticos (Rúa BD).

11.00 horas. Firmas: Paula Cheshire, Inés Vázquez, María Brenn.

12.00 horas. Charla ilustrada Marcopola y amigos con Jacobo F. S. (Carpa Rúa BD).

12.00 horas. Teatro infantil Alicia!, de Pedras de Cartón (Teatro Colón).

12.30 horas. Taller infantil Un paseo por Springfield con Alba Ceide (Sala Palexco).

12.30 horas. Firmas: Bea Gregores, Lucía Cid, Eli García.

13.00 horas. Maratón de dibujo Dibujos fantásticos con Lucía Cid (Rúa BD).

17.00 horas. Visita guiada a la muestra Ellas son fantásticas con Paula Cheshire, Inés Vázquez, Lucía Cid, María Brenn, Eli García y Bea Gregores (Sala Salvador de Madariaga).

18.00 horas. Maratón de dibujo ‘Dibujos fantásticos’ con Paula Cheshire (Rúa BD).

18.00 horas. Firmas: Xulia Pisón, José Pablo García.

19.00 horas. Maratón de dibujo Dibujos fantásticos con Inés Vázquez (Rúa BD).

19.00 horas. Presentación de Palindrotiras con José Pablo García (Carpa Rúa BD).

19.30 horas. Firmas: Sebas Martín, Alberto Taracido.

21.15 horas. Maratón de Pódcast BD (I): El nicho ilustrado (Teatro Colón).

Viernes 14 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Inicio de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

Desde las 17.30 horas. Festival de Electrónica Coruñés: DJ Swisherman, Kangding Ray, Roi, Russ, Slit Observers y Surgeon (Parque de Santa Margarida).

19.00 horas. Festival Internacional de Folclore - Presentaciones de danza en (Cantón Grande) (Armenia y Botsuana) y en la Marina (Perú y Filipinas) (Cantón Grande y la Marina).

19.30 horas. Cascarillarte - Magia con Mago Noel: Qué Curioso! (Barrio de Xuxán - Parque Infantil).

20.00 horas. Concierto de Carlos Bau (Campo da Leña).

20.00 horas. Festival Internacional de Folclore con Pasacat, Identidad Perú, Ngwao Letshwao y “Hachn” (Plaza de María Pita).

23.30 horas. Batalla Naval (Paseo Marítimo, Praias de Riazor e Orzán).

18.00 horas. Inicio de las Festas de Barrio de A Gaiteira con un pasacalles (A Gaiteira).

Lembranza Rock

18.00 horas. Animación musical (Parque Europa).

20.30 horas. Pregón de Gonzalo Castro y concierto de Zavala (Parque Europa).

22.00 horas. Concierto de Loita Amada (Parque Europa).

23.30 horas. Concierto de Grande Amore (Parque Europa).

Viñetas desde o Atlántico

11.00 horas. Inauguración con visita guiada: «‘La guerra civil’ de Paul Preston, del libro a la novela gráfica» con José Pablo García (Casa Museo Casares Quiroga).

11.00 horas. Clase magistral de Raúl García (Sala Salvador de Madariaga).

12.00 horas. Tertulia Memoria social y democrática en el cómic con Sebas Martín y Pep Brocal (Carpa Rúa BD).

12.30 horas. Taller infantil Marcopola, la isla remera con Jacobo F. S. (Sala Palexco).

12.30 horas. Firmas: Mary M. Talbot y Bryan Talbot, Raúl García.

18.00 horas. Firmas: Pep Brocal, Sebas Martín.

19.00 horas. Tertulia Mujeres en la lucha social con Mary M. Talbot y Bryan Talbot (Carpa Rúa BD).

19.30 horas. Firmas: José Pablo García, Jacobo F. S., Danay Dana.

Sábado 15 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

19.00 horas. Festival Internacional de Folclore - Desfile internacional (entre Palexco y María Pita).

20.00 horas. Festival Internacional de Folclore con Identidad Perú, Ngwao Letshwao, “Hachn” y Pasacat (Campo da Leña).

22.00 horas. Concierto de Israel Fernández (Plaza de María Pita).

Desde las 17.30 horas. Festival de Electrónica Coruñés: Breixo Martínez, Objekt, Reeko, Steve Bug y Weisheit.

Fiestas de barrio de A Gaiteira

10.30 horas. Pasacalles.

11.00 horas. Feria de artesanía y espectáculo familiar Charlatán Rodríguez.

18.00 horas. Batucada por el barrio.

19.00 horas. Circo-teatro de Cascarillarte.

Lembranza Rock

20.30 horas. Batucada (Parque Europa).

21.00 horas. Concierto de Boogies (Parque Europa).

22.00 horas. Concierto de Océano Eskizo (Parque Europa).

23.15 horas. Concierto de Ortiga (Parque Europa).

00.30 horas. Sesión con Rapariga DJ (Parque Europa).

Viñetas desde o Atlántico

10.00-14.00 horas. Maratón de Pódcast BD (II): ‘Campamento Kripton’, ‘El diario de Kovacs’, ‘Freakland’ y Cuac FM (Círculo de Artesanos).

12.30 horas. Taller infantil Marcopola, la isla remera con Jacobo F. S. (Sala Palexco) y firmas de Mary M. Talbot y Bryan Talbot, Paulo Monteiro.

18.00 horas. Firmas: Pep Brocal, Jacobo F. S., Raúl García.

19.00 horas. Carrusel BD con Jacobo F. S., Danay Dana, Giovanna Lopalco, Alberto Taracido, Sebas Martín y Paulo Monteiro (Carpa Rúa BD).

21.00 horas. Fotomatón (Kiosko Alfonso).

21.30 horas. Encuentro sectorial (Círculo de Artesanos).

Domingo 16 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

18.00 horas. Festival Internacional de Folclore - Desfile internacional (entre Palexco y María Pita).

19.00 horas. Festival Internacional de Folclore - Identidad Perú Taller de Danza (Perú), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Traditional Dance Ensemble “Hachn” (Armenia), Asociación de Coros e Danzas Eidos (A Coruña) (Plaza de María Pita).

22.00 horas. Concierto de Tony Hadley (Plaza de María Pita).

Fiestas de barrio de A Gaiteira

13.00 horas. Sesión vermú con Momboi (Rúa da Gaiteira).

17.00 horas. Bule Bule Band (Rúa da Gaiteira).

19.00 horas. Fiestas de la Gaiteira: Filloas (Rúa da Gaiteira).

Viñetas desde o Atlántico

Desde las 11.00 horas. ‘Showroom’ de la EASD Pablo Picasso (Rúa BD).

12.00 horas. Conversación con Raúl García (Carpa Rúa BD).

12.30 horas. Taller infantil Marcopola, la isla remera con Jacobo F. S. (Sala Palexco).

13.00 horas. Encuentro con Danay Dana (Carpa Rúa BD).

Lunes 17 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Cascarillarte - Teatro con K'Paparota Teatro: Latexos (Plaza de Vigo).

Martes 18 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Inicio de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Cascarillarte - Magia con Joshua Kenneth: MarabiJoshua! (Barrio das Flores - Plaza Central).

21.00 horas. Orquestra Gaos: Boleros Sinfónicos (Plaza de María Pita).

Sin hora definida. Festa da Fresa (Eirís).

Miércoles 19 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Cascarillarte - Teatro con Pedras de Cartón: Alicia (Monte Alto - Plaza do Mercado).

21.00 horas. Orquestra de Cámara de Galicia: Una noche española (Plaza de María Pita).

Sin hora definida. Inicio de las Fiestas del Castrillón (Castrillón).

Jueves 20 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

Fiestas del Castrillón (Castrillón).

19.30 horas. Cascarillarte - Teatro con Ghazafelhos Teatro: Sherezade (Praza das Conchiñas).

Desde las 19.00 horas. Festival BeatOut: Metrika, Reality, Stereo Madness, Xian Pais y XMaseda (Santa Margarida).

22.00 horas. Festival Rock&Roll Star con con Javier Andreu, de La Frontera, Javier Ojeda, de Danza Invisible y Manuel España, de La Guardia (Plaza de Pablo Iglesias).

Viernes 21 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

Fiestas del Castrillón (Castrillón).

12.00 horas. Cascarillarte - Teatro con Pajarito: A Estrada (Castrillón - Plaza Pablo Iglesias).

Desde las 19.00 horas. Beatout: Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y PabloPablo (Parque de Santa Margarida).

19.30 horas. Cascarillarte - Magia con Mago Paco: Ledicias (Parque de Santa Margarida - Escalinata da Casa das Ciencias).

Desde las 19.00 horas. Beatout: Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y PabloPablo (Parque de Santa Margarida).

21.00 horas. Concierto de la Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia (Plaza de María Pita).

21.30 horas. Inicio de las Fiestas de la Sagrada Familia con el pregón y el concierto de la orquesta Alaska (Sagrada Familia).

Sábado 22 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

Todo el día. Fiestas de la Sagrada Familia con una fiesta de la espuma, hinchables y atracciones para los más pequeños por la mañana. Sesión vermú con Alma Libre y y verbena nocturna con DJ By Kokee y la orquesta Los Platinos (Sagrada Familia).

Desde las 19.00 horas. Beatout: Akrilla, El Bugg, Fukai Club, Lg1do y Yapi (Parque de Santa Margarida).

21.00 horas. Orquestra Sinfónica de Galicia con un homenaje a Manuel de Falla (Plaza de María Pita).

Sin hora definida. XL Bandeira Teresa Herrera de Traiñeiras, XVII Bandeira Masculina de Traiñeiras y VII Bandeira Feminina de Traiñeiras.

Sin hora definida. Fiestas de Pedralonga.

Domingo 23 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

Desde las 13.00 horas. Festas de la Sagrada Familia con pulpeira a precios populares, y concierto de Aires Novos de Pravío, Canticorum, Sagrada Familia, Follas Novas y Maghúa Cantareiros (Sagrada Familia).

21.00 horas. Banda Municipal de Música: Grandes corales de película (Plaza de María Pita).

Sin hora definida. XL Bandeira Teresa Herrera de Traiñeiras, XVII Bandeira Masculina de Traiñeiras y VII Bandeira Feminina de Traiñeiras.

Lunes 24 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Cascarillarte - Teatro con Inventi Teatro: Tachán! (Plaza dos Mariñeiros).

Martes 25 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Cascarillarte - Teatro con Culturactiva: Máis Saaabor! (Parque de Vioño).

Miércoles 26 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Cascarillarte - Musical con Gallaecia Eventos: As Aventuras de Jazzy e Bluzy (Novo Mesoiro - Explanada do CCM Mesoiro).

22.00 horas. As Noites do Parque - Concierto de Judeline (Santa Margarida).

Jueves 27 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

19.30 horas. Cascarillarte - Cuentacuentos con Manuela Contacontos: O Grúfalo e a Natureza (Os Rosales - Praza Elíptica).

22.00 horas. As Noites do Parque - Concierto de Valeria Castro (Santa Margarida).

Viernes 28 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

18.00 y 19.00 horas. Música y visuales con PÄRBO (Begoña Riobó y Anxo Pintos) y Montse Piñeiro (Planetario da Casa das Ciencias).

19.30 horas. Cascarillarte - Teatro con Fran Rei: Hamelin (Sagrada Familia - Praza San Rosendo).

21.00 horas. Romaría de Santa Margarida - Gran Noite do Folclore con Aturuxo, Son d’aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra (Anfiteatro de Santa Margarida).

Sábado 29 de agosto

De 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 22.00 horas. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión (Jardines de Méndez Núñez).

Romaría de Santa Margarida

11.30 a 14.30 y 16.00 a 19.00 horas. Espacio participativo con talleres y artesanía musical (Explanada de la Casa de las Ciencias).

13.30 horas. Actuación de Benofán (Explanada de la Casa de las Ciencias).

19.30 horas. Real Banda de Cadeiras Encartables (Explanada de la Casa de las Ciencias).

20.30 horas. Conciertos de Unto Vello, Os Viqueiras y Alana (Anfiteatro de Santa Margarida).