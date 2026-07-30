La grabación del videoclip del himno del Dépor de Xoel López y el concierto de Romeo Santos colapsan el tráfico de A Coruña
El paseo marítimo, el centro de la ciudad o Alfonso Molina se están viendo afectados por ambos eventos
La grabación del videoclip de Xoel López del himno del Dépor y el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en el muelle de Batería están provocando importantes retenciones de tráfico este jueves en A Coruña.
En el paseo marítimo se registran cortes intermitentes de unos tres minutos relacionados con el rodaje, que genera colas y circulación lenta que llega hasta la zona de Las Esclavas.
La entrada a la ciudad por Alfonso Molina también presenta una elevada densidad de vehículos, una situación que afecta a otros puntos del centro.
El tráfico se encuentra especialmente complicado en los alrededores del muelle de Batería y del paseo marítimo, la plaza de Pontevedra y la plaza de Ourense sufren atascos y demoras para los conductores.
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