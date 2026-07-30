Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña

Este miércoles se hicieron 90 años del fusilamiento de Bebel y France García, dos de los cuatro hermanos de la lejía, en el Campo da Rata, en Punta Herminia. Otro, Jaurés, no siguió el mismo camino por ser menor de edad, aunque posteriormente también apareció muerto en el mismo sitio. El último de ellos, Pepín, logró huir y exiliarse en Argentina. Para el recuerdo quedará el relato que de la muerte de Bebel que hizo el escritor Eduardo Galeano en su libro Espejos: "Bebel era zurdo para pensar y para chutar. En el estadio, se pone la camiseta del Dépor. A la salida del estadio, se pone la camiseta de la Juventud Socialista...".

90 años después los cuatro hermanos regresan en forma de estatua a un lugar próximo al que marcó su historia. Operarios municipales instalaban en la mañana de este jueves la escultura en el parque Carlos Casares, frente a la antigua Prisión Provincial, y que será visible desde la Torre de Hércules y se situará a menos de un kilómetro del lugar donde murieron tres de ellos.

El pasado mes de diciembre, el Concello había designado esta ubicación que cuenta con la conformidad de la donante de la escultura, Selva García Pomes, que ella, hija de José, "Pepín", encargó al escultor Ramón Conde y pagó íntegramente.

Escultura de 14 metros

Selva comenzó a pensar en este homenaje en 2018, tras la que fue su primera visita a la ciudad de su padre, ya con 78 años y tras haber vivido toda la vida en Buenos Aires, donde él se exilió junto a su familia. La escultura debía estar colocada en 2020.

Detalle de la bola del mundo en el tope de la estatua / José Luis Roca

Este monumento de 14 metros —12 de las figuras más dos de base— representa, en la personificación de cuatro hombres de bronce, uno sobre los hombros del siguiente, y que sujetan una bola del mundo, "a todas las personas que dieron la vida por la libertad" y por los ideales que defendieron su padre y tíos, tal y como explicaba la donante.

No es la ubicación inicial

La ubicación, aunque no es la prometida inicialmente —iba a situarse en la rotonda del Paseo Marítimo que lleva al club del Mar de San Amaro— convencía a Selva García Pomes, que temió, durante los seis años que se dilató el proceso, no ver nunca colocado el monumento debido a su avanzada edad. El Ayuntamiento alegó en su día que el lugar inicial no cumplía las exigencias técnicas, y que la demora respondía a la necesidad de encontrar un lugar "más adecuado", para lo que hacían falta una serie de informes técnicos.

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Colocación de la estatua en el parque Carlos Casares / Casteleiro

Hasta su instalación, la obra escultórica estuvo custodiada en la Fundición Capa, en Madrid, donde terminó de ensamblarse y donde permanecía desde hace casi seis años. En noviembre del pasado año, LA OPINIÓN hizo públicas las primeras imágenes de la pieza, que no habían trascendido hasta el momento más allá de una recreación virtual.