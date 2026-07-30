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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 30 de julio

El mes se va despidiendo con uno de los conciertos más esperados del año en la ciudad

Romeo Santos y Prince Royce

Romeo Santos y Prince Royce / EFE

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A Coruña

Proyección de la película ‘French can can’

22.30 horas | El ciclo Cinenterraza concluye con una película de Jean Renoir. Protagonizada por Jean Gabin y María Félix, se estrenó en 1955. Hay entradas disponibles por 3,5 euros.

Fórum Metropolitano

Tarde de teatro con ‘Non precisamos perdoar’

21.00 horas | Obra de teatro basada en la existencia del Patronato de Protección a la Mujer. Hay entradas desde 8,8 euros.

Teatro Colón

Concierto de los alumnos de la Batecueva

21.00 horas | Festival adultos 2026 del aula de batería de la Batecueva en la sala Mardi Gras. Estarán acompañados por Ángeles Dorrio, Carmen Rey, Antón Torroncho y Alber Grela.

Sala Mardi Gras

Concierto de Romeo Santos y Prince Royce

22.00 horas | Dos de los artistas que más contribuyeron a la expansión internacional de la bachata compartirán escenario en la gira Mejor tarde que nunca.

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