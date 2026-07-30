Silvia Pérez Cruz actuará en A Coruña: concierto íntimo el 1 de octubre en el Palacio de la Ópera
La artista se une al cartel del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank, que ya cuenta con Zucchero, The Amy Winehouse Band, Kiko Veneno y Marta Santos
Silvia Pérez Cruz inaugurará la tercera edición de A Coruña Live Xperience by CaixaBank el próximo 1 de octubre, a las 20.30 horas, en el Palacio de la Ópera. La cantante y compositora catalana presentará Canciones. Sola, un formato íntimo en el que estará acompañada únicamente por su voz y su guitarra.
El recital ofrecerá una oportunidad poco habitual de disfrutar de Pérez Cruz en su propuesta más cercana y desnuda. El repertorio, diseñado especialmente para cada ciudad, combinará nuevas composiciones, canciones de otros autores y algunos de los temas reconocidos de su trayectoria.
Quinta confirmación del ciclo
Silvia Pérez Cruz se suma al cartel formado por Zucchero, que actuará el 2 de octubre; The Amy Winehouse Band, el 3 de octubre, Kiko Veneno, el 13 de noviembre, y Marta Santos, el 28 de noviembre. El ciclo está organizado Cávea Producciones y Terra Music.
La artista llega a A Coruña después de ganar en 2026 su segundo Goya a la mejor canción original por la película Flores para Antonio, junto a Alba Flores,y de presentar su nuevo disco, Oral_Abisal. También agotó entradas en un concierto creado para el Olympia de París y afronta una extensa gira internacional.
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