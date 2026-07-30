Wizz Air abre una base en Lavacolla para diez rutas nacionales e internacionales tras las críticas a Santiago por falta de coordinación

Wizz Air reforzará su presencia en el aeropuerto de Santiago con dos nuevas conexiones internacionales directas con Roma y Varsovia, la apertura de una base operativa en Santiago de Compostela y el estreno de cinco rutas nacionales hacia Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza. Son las principales novedades anunciadas este jueves por la compañía aérea en un acto celebrado en el Pazo de Raxoi, en el que participó también el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, así como la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, y su homólogo en Turismo, Xosé Merelles.

La presentación llega solo una semana después de que el Concello de Santiago, que aportará 2,5 millones de euros para el acuerdo a través de la empresa municipal Incolsa, se quejase de falta de coordinación en Galicia, tras conocerse que A Coruña tenía la intención de aumentar el número de rutas internas e internacionales a través del Consorcio de Turismo. Aquella noticia fue recibida con recelos en el gobierno compostelano a través de su concelleira de Cultura e Turismo, Miriam Louzao. La Xunta había ofrecido a cada ciudad a cofinanciar 100.000 euros por ruta, con un máximo de dos enlaces.

"Fai falta una visión estratéxica, unha visión de país e unha coordinación aeroportuaria de país para que non suceda isto: que se vaian a duplicar rutas existentes, todas as rutas que anuncia A Coruña que vai licitar xa as temos no aeroporto Rosalía de Castro, alguna incluso duplicada"; apuntaba Louzao. "Era mellor ir a outros destinos", alegaba la edil del BNG, al tiempo que exigía a la Xunta que asumiera la coordinación "cunha visión estratéxica e cunha visión responsable".

Las nuevas rutas desde Lavacolla

La ampliación de las operaciones de Wizz Air se suma a las conexiones con Madrid, Bilbao y Valencia que la compañía húngara ya había comunicado previamente y que también comenzarán a funcionar en febrero de 2027.

Las primeras novedades llegarán antes de la apertura de la base. La ruta entre Santiago y Varsovia-Modlin comenzará a operar el próximo 1 de diciembre de 2026, con vuelos los jueves y los sábados y tarifas promocionales desde 39,99 euros por trayecto.

Presentación de la base de Wizz Air / Jesús Prieto

La conexión con Roma-Fiumicino se estrenará el 14 de diciembre de 2026, con dos frecuencias semanales, los lunes y los viernes. Los billetes partirán de los 29,99 euros.

El siguiente gran paso se producirá el 1 de febrero de 2027, cuando Wizz Air inaugurará su nueva base en el aeropuerto compostelano. La compañía instalará inicialmente en Lavacolla un avión Airbus A321neo de última generación, una decisión que permitirá ampliar su programación y operar rutas con aeronaves y personal vinculados directamente a Santiago.

Entre octubre de 2026 y octubre de 2027, Wizz Air prevé poner a la venta 900.000 asientos desde Santiago. Su programación estará formada por un total de diez rutas hacia tres países: las dos nuevas conexiones internacionales, las cinco rutas nacionales anunciadas este jueves y los enlaces con Madrid, Bilbao y Valencia que ya se conocían.

Cinco destinos nacionales nuevos

La mayor oferta nacional será la conexión con Málaga, que tendrá vuelos diarios a partir del 1 de febrero de 2027. Las tarifas promocionales partirán de 14,99 euros por trayecto. También desde ese día comenzará la ruta con Tenerife Norte, que operará cinco veces por semana, los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, con precios desde 29,99 euros.

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La conexión entre Santiago y Gran Canaria dispondrá de cuatro frecuencias semanales —lunes, miércoles, viernes y domingos— y también arrancará el 1 de febrero, con tarifas desde 29,99 euros. Un día después, el 2 de febrero, se estrenarán los vuelos con Fuerteventura, los martes y domingos, desde 29,99 euros, y con Zaragoza, los martes, jueves y sábados, desde 24,99 euros.