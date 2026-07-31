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Más de 5.000 firmas en la alegación de la Asociación de Vecinos del Agra do Orzán de A Coruña contra el plan urbanístico

La registrará el lunes 3 de agosto en el Ágora

Manifestación de vecinos hasta el nuevo parque del Agra contra el plan de urbanización del Concello

Manifestación de vecinos hasta el nuevo parque del Agra contra el plan de urbanización del Concello / Casteleiro

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RAC

A Coruña

La Asociación Vecinal Agra ha informado de que más de 5.000 personas han firmado la alegación colectiva impulsada por la entidad contra la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) en el ámbito del Polígono M22 Parque del Agra.

Durante el periodo de exposición pública del expediente, la asociación puso a disposición del vecindario un modelo de alegación individual. La entidad tiene constancia de que numerosas personas presentaron de forma individual esa alegación siguiendo el modelo propuesto.

Además, entre el 6 y el 31 de julio, la Asociación Vecinal Agra habilitó un punto de información en la calle Barcelona, donde más de 5.000 personas firmaron de forma presencial la alegación colectiva.

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La asociación registrará esta alegación colectiva el próximo lunes 3 de agosto, a las 11.00 horas, en el registro del Centro Ágora.

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