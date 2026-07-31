La alcaldesa de A Coruña apuesta por la "coordinación" en el área metropolitana con críticas de concellos por su exclusión

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, manifestó su apuesta por la "coordinación y la unión entre administraciones" tras la reunión con los concellos del entorno para impulsar la creación del Área Metropolitana. Sin embargo, esta cita discurrió con polémica. Aunque estaban invitados, no acudieron ni el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo; ni la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro. Además, el Consorcio As Mariñas criticó que no fueron invitados ni Abegondo, ni Bergondo, ni Betanzos, ni Carral, ni Sada. Sí participaron los alcaldes de Arteixo, Carlos Calvelo; y de Oleiros, Ángel García Seoane.

Rey defendió que el objetivo es "mejorar la movilidad, optimizar la prestación de servicios públicos, impulsar infraestructuras y proyectos comunes". Sobre las ausencias, comentó que "el que no quiera sumarse para mejorar la vida de los ciudadanos lo tendrá que explicar".

En la reunión, dijo la alcaldesa de A Coruña, se trazó "una hoja de ruta compartida para sentar las bases de una cogobernanza metropolitana basada en la unión, el diálogo, la cooperación institucional y el consenso".

También se constituirá una mesa de trabajo que se reunirá "como mínimo, una vez al trimestre". La siguiente cita será en "septiembre u octubre" de este año. "Hay que ir poco a poco diseñando esa área de prestación conjunta para mejorar y optimizar las conexiones y la movilidad en el área metropolitana", expuso.

La primera fase, manifestó, comprende el "primer cinturón, el más pegado a la ciudad, para ver cómo va funcionando". "Después, evidentemente y sin ningún tipo de problema, podremos ampliarlo", añadió.

Críticas de otros concellos

El Consorcio As Mariñas critica la exclusión de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral y Sada. Los alcaldes y alcaldesas de estos municipios, respetando que el Ayuntamiento de A Coruña puede promover las reuniones que considere y con quien considere, expresaron su "sorpresa" por quedarse al margen.

Así, consideran que "no se trata de la forma más oportuna de proceder por parte de A Coruña, teniendo en cuenta que está sobre la mesa el servicio prestado desde Nostián para el tratamiento de residuos de la comarca y teniendo en cuenta la cooperación y lealtad que siempre ha existido desde el Consorcio As Mariñas".

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, no asistió a la reunión tanto por incompatibilidad de agenda como porque no entiende un encuentro sobre el área metropolitana excluyendo de entrada a ayuntamientos del Consorcio As Mariñas.

La foto de la reunión confirma que "el planteamiento no era el adecuado". Defiende que "un área metropolitana no puede construirse desde una convocatoria limitada, dejando fuera a concellos que forman parte de la realidad social, económica y territorial de nuestra comarca."

"Desde Culleredo defendemos rotundamente el área metropolitana y respetamos la reunión de hoy, pero hay que hacerla más amplia, más representativa y siempre basada en el diálogo y la cooperación", afirma Rioboo. El alcalde pide que se dejen atrás los posibles protagonismos por el liderazgo y se centren los esfuerzos en "construir un proyecto útil y positivo para los vecinos y vecinas tanto del primer como del segundo anillo metropolitano."

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Para Rioboo, ahora "toca corregir el planteamiento, ampliar la mesa e incluir a todos los actores para empezar a trabajar con seriedad."