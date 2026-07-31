La Cofradía de Pescadores de A Coruña decomisa casi 50 kilos de percebe valorado en 4.000 euros a dos furtivos

Los servicios de vigilancia de la Cofradía de Pescadores de A Coruña decomisaron la madrugada del viernes casi 50 kilos de percebe a dos furtivos que accedieron a nado a las islas de la Torre. Esta intervención se suma a las realizadas en los últimos días y eleva la cantidad total incautada alrededor de los 200 kilos.

Desde la Cofradía señalan que el valor comercial del percebe extraído la pasada madrugada podría alcanzar los 4.000 euros, por su gran tamaño. Por ello, la entidad está valorando emprender acciones penales para reclamar los daños ocasionados, además que de iniciar el procedimiento por la vía administrativa. Todo el percebe decomisado fue entregado a un centro benéfico.

Durante este viernes está previsto que el biólogo de la Cofradía se desplace a la zona para evaluar los daños provocados por la actividad furtiva. La zona de la Torre de Hércules está sometida a una veda muy estricta y solo se autoriza la extracción legal durante un número muy reducido de días al año.

"O furtivismo incontrolado pon en grave risco tanto a conservación do recurso como a biodiversidade deste espazo", apunta la entidad en un comunicado remitido a medios.

Más de 50 personas identificadas

Lo ocurrido este viernes se suma a varios operativos contra el furtivismo desarrollados este mes. Entre el 14 y el 17 de julio agentes del Equipo de Resposta Policial da Unidade de Policía nacional Adscrita de Galicia y miembros de Gardacostas de Galicia tramitaron 48 denuncias e identificaron a 53 personas que realizaban la extracción sin autorización en la ciudad.

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Las autoridades también habían intervenido diverso material, como equipación para el buceo profesional, que facilitaba el acceso a las zonas de difícil alcance a los furtivos.