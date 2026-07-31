El Concello saca a licitación el parking del mercado de Monte Alto

El Concello de A Coruña ha aprobado en Junta de Gobierno sacar a concurso la explotación del aparcamiento subterráneo del mercado municipal de Monte Alto.

La alcaldesa informó este viernes de la inminente licitación del contrato, que contempla otorgar la concesión del aparcamiento por 50 años y con la olbigatoriedad de que la concesionaria ejecute mejoras en el conjunto de la instalación por valor de un millón de euros. Tras ese medio siglo no habrá prórroga. Este anuncio se hace más de un año después del fin de la anterior concesión.

Tal y como defiende el ente municipal, con la inclusión de la cláusula en el contrato que obliga a ejecutar mejoras por un millón de euros, buscan propiciar la modernización del parking, adaptándolo a las necesidades de los actuales usuarios.

Entre las intervenciones previstas destaca la adecuación del pavimento así como las mejoras formuladas en sistemas de seguridad, ventilación, instalación eléctrica y protección contra incendios. Se espera que tenga 154 plazas de estacionamiento, incluyendo las de movilidad reducida así como para vehículos eléctricos y motocicletas.

El ayuntamiento esperaba que este aparcamiento le genere un "mínimo" de 785.000 euros, aunque no se indicaba en qué plazo.