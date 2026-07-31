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A Coruña termina el mes de julio con amenaza de lluvia

Las temperaturas apenas tendrán cambios

La plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja de A Coruña, en un día nublado

La plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja de A Coruña, en un día nublado / LOC

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RAC

A Coruña

Julio termina y trae de propina a A Coruña un día regular, en el que incluso los restos de un frente poco activo y muy deshecho podrán dejar algunas precipitaciones a lo largo de la mañana.

La ciudad amanece totalemente cubierta y así seguirá toda la primera mitad del día, con posibilidad de chubascos aunque no de mucha intensidad.

Las temperaturas máximas y mínimas apenas tendrán cambios, con 23 grados de tope y 18 en el valor más bajo. El viento sopla del norte-noreste con intensidad moderada.

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Ya de cara al fin de semana la influencia de las altas presiones dejará cielos más despejados que los vividos estos dos últimos días en la ciudad.

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