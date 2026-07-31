El tiempo
A Coruña termina el mes de julio con amenaza de lluvia
Las temperaturas apenas tendrán cambios
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A Coruña
Julio termina y trae de propina a A Coruña un día regular, en el que incluso los restos de un frente poco activo y muy deshecho podrán dejar algunas precipitaciones a lo largo de la mañana.
La ciudad amanece totalemente cubierta y así seguirá toda la primera mitad del día, con posibilidad de chubascos aunque no de mucha intensidad.
Las temperaturas máximas y mínimas apenas tendrán cambios, con 23 grados de tope y 18 en el valor más bajo. El viento sopla del norte-noreste con intensidad moderada.
Ya de cara al fin de semana la influencia de las altas presiones dejará cielos más despejados que los vividos estos dos últimos días en la ciudad.
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