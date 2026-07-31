Los coruñeses Escuchando Elefantes recuerdan con cariño a Glen Hansard: "Tocar con ellos fue muy mágico y muy natural"

El grupo coruñés Escuchando Elefantes, compuesto por Sílvia Rábade y Carlos Tajes, colaboró en 2023 con el cantautor irlandés Glen Hansard, fallecido el 29 de julio de este año en un accidente de tráfico. Los cantantes tenían una estrecha relación con el músico. “Conocimos a Glen porque fuimos a un concierto suyo en San Sebastián, cuando vinieron con su gira The Soul Season. Tanto Carlos como yo seguíamos mucho su música”, explica Sílvia Rábade. El grupo coruñés estaba tocando en las calles de Donosti cuando se encontraron con Glen y su compañera Markéta Irglová.

Carlos y Sílvia acudían esa misma noche al concierto de Hansard e Irglová en el Teatro Victoria Eugenia. “En el concierto, Markéta nos dedicó una canción haciendo mención a que había unos chicos tocando en la calle y que le habíamos gustado, y Glen se giró y nos saludo también”, señala la cantante. A raíz de ahí entablaron una gran relación con Hansard. “Tocar con ellos fue muy mágico y muy natural, al ser músico de alguna manera no piensas en que estas tocando con tu banda favorita. Carlos y yo de camino al escenario decidimos tocar The Rain y en medio de la canción se unió toda la banda de The Frames”, dice Rábade.

Relación familiar

Desde entonces, los coruñeses siguieron manteniendo contacto con Glen. “Cada año íbamos en navidades a Irlanda, llegamos a pasar el fin de año y noche buena en su casa. Tenemos varios amigos en común y mantuvimos una relación muy bonita durante muchos años”, comenta la cantante. En 2017 el grupo coruñés dejó de ir a Irlanda anualmente por un accidente de coche, pero aun así siguieron manteniendo el contacto.

Después de la pandemia, en 2021, Silvia y Carlos se volvieron a reencontrar con Glen en París. “Nosotros estábamos allí y por casualidades del destino unas amigas nos avisaron de que Glen tenía concierto en la ciudad, y fuimos hasta donde estaba”, señala Rábade. En ese encuentro estuvieron hablando sobre temas musicales y compartiendo consejos técnicos. “Carlos le dijo que estábamos trabajando en una versión de Lay me Down, que fue la primera canción que escuchamos de él, de The Frames. Le preguntamos si le apetecía grabar algún coro o algo similar y nos dijo que sí”, explica la cantante. Esta colaboración supuso una formalización musical de Escuchando Elefantes y Glen Hansard, más allá de su amistad.

El legado de Glen

“Glen tenía una magia muy bonita, era un hombre muy real. El siempre nos decía que nosotros teníamos esa misma magia, al final es la sangre celta”, dice Rábade. La artista comenta que el cantante irlandés tenía un gran don de gentes y que unía a todo el que estaba cerca de el. “Juntaba a gente que parecía que no pegaba ni con cola y al final acabábamos todos siendo amigos”, añade Rábade.

El grupo gallego y el cantante irlandés tenían varias cosas en común, como la importancia de conectar con el público y ser lo más real posible con la gente de su alrededor. “Siempre sentimos una admiración mutua, como personas y como músicos”, añade. Desde que falleció el artista, Carlos y Sílvia han recordado sus vivencias con Glen y el amor que desprendía hacia las personas. “Era una persona admirable, caritativo y muy divertido”, dice la cantante.

Los artistas agradecen todo el apoyo que están recibiendo por redes. “Nos han llegado muchos mensajes de amigos y de fans mandándonos mucho amor, y aunque leer los mensajes duele, también es muy reconfortante”, explica Rábade.