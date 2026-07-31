La cuarta ronda de A Coruña sigue a la espera del proyecto dos años después de contratar su diseño

La obra de la cuarta ronda, la prolongación del acceso viario al puerto exterior de A Coruña hasta la tercera ronda (AC-14) y los polígonos de Vío, Agrela y Pocomaco, sigue a la espera. Nunca pasó del papel. El Ministerio de Transportes adjudicó la redacción del proyecto para la obra de construcción de esta vía en marzo de 2024, hace más de dos años, con un presupuesto de 973.011 euros. Unos meses después, en junio, empezó a contar el reloj para redactarlo. El plazo de ejecución era de 18 meses, pero ya se han agotado y no se han comunicado novedades. Fuentes municipales informan de que se está trabajando en la inclusión de las conexiones de Vío, Agrela y Pocomaco, que se acordó al concluir 2024.

El Concello y el Estado crearon una comisión de seguimiento por la ampliación de la avenida de Alfonso Molina que en octubre abordará también la situación de la cuarta ronda. El proyecto de conexión con punta Langosteira lleva años enquistado, ya que el primer estudio informativo se remonta a 2008. Se estudiaron varias alternativas y casi una década después, en octubre de 2017, se aprobó definitivamente el estudio informativo y también la declaración de impacto ambiental. Esta última tenía una validez de cuatro años, es decir, hasta 2021, pero no hubo avances y se tuvo que pedir una prórroga para evitar que expirase. El pliego de la redacción del proyecto recoge que no es necesaria la evaluación del impacto ambiental.

Se trata de una carretera convencional de 2,91 kilómetros y con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, con una calzada única de dos carriles, uno por sentido.

Un presupuesto que puede cambiar

Aunque la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció en octubre de 2022 que la redacción del proyecto de la cuarta ronda se licitaría en el primer semestre del año siguiente, ese calendario nunca llegó a cumplirse. El Gobierno local mantuvo durante este tiempo su apoyo a una infraestructura reclamada por los polígonos empresariales. No fue hasta finales de 2023 que se abrió el concurso, que finalmente se adjudicó en marzo de 2024.

Entonces, el presupuesto estimado de las obras ascendía a 27,4 millones de euros. Sin embargo, estas cuentas se cerraron en 2014, por lo que podría elevarse cuando se redacte el proyecto ya que han pasado ya doce años.

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La cuarta ronda se anunció como una de las grandes infraestructuras estatales de la ciudad, junto con la conexión ferroviaria a punta Langosteira, que Adif ya ha completado, y la estación Intermodal, en la que está pendiente la obra de la estación de tren, cuyo fin está fijado para final de año. La Xunta acabó la terminal de autobús a principios de 2026.