De Luz Casal a la romería de Santa Margarita: Guía para no perderse nada de las fiestas de María Pita de A Coruña

El esperado mes de agosto en A Coruña vuelve cargado de música, festivales, literatura, artesanía y muchas actividades más. Para los coruñeses, el verano siempre llega acompañado de jornadas festivas, con citas en diferentes puntos de la ciudad para gozar de artistas de renombre nacional e internacional y actividades lúdicas, culturales y musicales para todas las edades. La encargada de iniciar oficialmente las celebraciones con su pregón será la actriz coruñesa Lucía Veiga hoy sábado, 1 de agosto, que abrirá paso a las Noites de María Pita, el Festival Noroeste Estrella Galicia y la Feria del Libro de A Coruña. Un mes entero de fiestas que cerrará la Romería de Santa Margarita, que mezcla la fiesta popular con una programación consagrada a la música de raíz, con los irlandeses Dervish, Herbamora y Mondra de broche de oro.

Un comienzo lleno de luz

La actriz Lucía Veiga, vecina del barrio de Os Mallos, dará inicio a las fiestas con su pregón desde el balcón del Palacio Municipal de María Pita, a las 21.00 horas. La artista y presidenta de la Academia Gallega del Audiovisual es un claro ejemplo de talento coruñés, como figura destacada en el panorama cultural gallego con una trayectoria sólida en teatro, comedia y el mundo audiovisual. Tan solo una hora más tarde, la cantante Luz Casal será la primera en pisar el escenario de la plaza de María Pita, donde presentará su nuevo espectáculo Me voy a permitir. Con su nuevo trabajo, la compositora reivindica la libertad creativa y su capacidad para transitar entre estilos musicales gracias a la que se ha convertido en una artista con un gran reconocimiento del público y la crítica.

Noites de María Pita

Durante la primera quincena del mes, pasarán por la plaza de María Pita intérpretes y grupos musicales que conforman el cartel de las Noites de María Pita, con todos los conciertos a las 22.00. Tras la actuación de Luz Casal, la cantante Mercedes Peón continuará el domingo día 2 y le sucederá a la misma hora el grupo de cumbia argentina La Delio Valdez el lunes 3 de agosto. Los40 Summer Live reunirán a DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas el martes 4. Las Noites de María Pita continúan el 9 de agosto con Ginebras, el musical infantil O libro da Selva el 10 (a las 20.00 horas) y los muradanos The Rapants el martes 11.

Para disfrutar de música verbenera y espectáculo, Los Satélites tocarán el miércoles 12 de agosto, día del eclipse, con Paco Lodeiro. El jueves 13, Fillas de Cassandra; Israel Fernández, el sábado 15; y Tony Hadley el 16. La famosa batalla naval de la ciudad se celebrará el viernes 14 de agosto sobre las 23.30 horas en el paseo marítimo y las playas de Orzán y Riazor.

Festival Noroeste Estrella Galicia

Entre el 5 y el 8 de agosto, las actuaciones de las Noites de María Pita pararán para dar paso al Festival Noroeste Estrella Galicia que se llevará a cabo en el castillo de San Antón, Campo de Leña, parque de Santa Margarita, jardines de Méndez Núñez, la paya de Riazor, O Portiño y las plazas de María Pita y Azcárraga. El primer día, Law arrancará a las 13.00 horas en la plaza de Azcárraga, mientras que en paralelo estarán, entre muchos otros, artistas como Agoraphobia en Campo de Leña a las 23.00 y Catuxa Salom a las 22.00 en el parque de Santa Margarita.

Al día siguiente, también actuarán Ana Lua Caiano a las 21.00 en el Castillo de San Antón y Yeray Cortés una hora más tarde en la plaza de María Pita, además de que se celebrará el Noroestiño para público familiar en los jardines de Méndez Núñez. Las últimas dos jornadas, el Noroeste se trasladará a la playa de Riazor y O Portiño. El viernes 7, Riazor acogerá a artistas como Rusowsky a las 00.30, mientras que DJ Mil estará en O Portiño. El festival terminará el 8 con las actuaciones de Sés a las 21.00 y Bomba Estéreo a las 01.00 horas también en Riazor, entre otros intérpretes.

Habrá servicio especial de transportes

El sábado 1 se activará un dispositivo especial de movilidad para favorecer el desplazamiento de la ciudadanía de cara a los conciertos de Noites de María Pita y el Noroeste Estrella Galicia en los primeros quince días de agosto. El servicio se habilitará a partir de las 00.00 horas con salidas desde Puerta Real con refuerzos en las líneas: 1, 1A, 3, 3A, 6, 7, 11, 21 y 24. También estarán en funcionamiento los servicios nocturnos de autobús habituales desde las 00.30 horas, a los que se añadirá también el sentido de circulación inverso a partir de las 00.05 desde Puerta Real hasta la Ronda de Outeiro y que pasa por Os Castros, Eirís y Palavea.

Jornadas de libros y cómics

En paralelo a las Noites de María Pita, este 1 de agosto también dará comienzo la nueva edición de la Feria del Libro de A Coruña, en la que se organizarán actividades y firmas con autores en los Jardines de Méndez Núñez hasta el 10 de agosto. Durante las diez jornadas, los amantes de la literatura podrán disfrutar de 36 puestos en los que encontrarse con sus autores y autoras preferidos entre las 11.00 y 14.00 horas por la mañana y las 17.30 y 21.30 horas por la tarde. La feria abrirá con el pregón de la ilustradora coruñesa Bea Lema (12.30) en las carpas donde se llevarán a cabo juegos, talleres artísticos, conciertos, actuaciones teatrales y bingos literarios. Lume o Galgo Azul son algunas de las librerías que tendrán en sus puestos a más de un escritor para firmar sus obras. Manuel Rivas, Ledicia Costas, Carlos Barros y Arantza Portabales, entre otros, se pasarán por las casetas.

Los cómics contarán con un espacio especial en la ciudad gracias a un clásico de agosto: Viñetas desde o Atlántico que durará toda la segunda quincena. A todas horas, los coruñeses podrán disfrutar de charlas, tertulias, talleres, actividades infantiles, encuentros y conciertos que toman la ilustración y el cómic como protagonistas. El Teatro Colón, la carpa Rúa BD y la Casa Museo Picasso y la casa de la Cultura Salvador de Madariaga son algunas de las localizaciones en las que se reunirán artistas del panorama nacional e internacional del cómic como Lisa Lugrin, Lucía Cid, Alberto Taracido y Edmond Baudoin.

Aquellos que busquen más literatura, tendrán la oportunidad de hacerlo entre el 18 y el 19 de agosto con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en los jardines de Méndez Núñez de 10.30 horas a 14.00 y de 17.30 a 22.00 todos los días.

Artesanía y teatro

También en los jardines de Méndez Núñez, el 1 comienza la feria de artesanía Mostrart, con 65 artistas que se reparten en 45 stands. La muestra ofrece de lunes a jueves durante todo el mes de agosto talleres participativos gratuitos por parte de profesionales del sector bajo la denominación de Oficios ao Sol. Los viernes se podrá disfrutar de visitas guiadas gratuitas (que requieren inscripción previa) por la feria con un recorrido de aproximadamente hora y media para conocer los oficios presentes.

En agosto tampoco faltarán actuaciones teatrales y de artes escénicas para familias en la ciudad. Cascarillarte celebra su nueva edición entre el 10 y el 28 de agosto y ofrecerá espectáculos de magia, teatro, música y cuentacuentos a las 19.30 horas todos los días. Campo da Leña, la plaza de Vigo o la plaza del Mercado de Monte Alto, entre otros lugares, acogerán funciones de grupos como Pedras de Cartón y artistas como Xavi Bufa o Mago Noel.

Música clásica y corales

Tras las Noites de María Pita, desde el 18 hasta el 23 de agosto tendrá lugar una semana de música clásica en la plaza de María Pita con la Orquesta Gaos (18), Orquesta de Cámara Galega (19), Joven Orquesta de la OSG (21), Orquesta Sinfónica de Galicia (22) y la Banda Municipal de Música (23); todas ellas a las 21.00 horas.

El certamen de Habaneras dará un espacio para que las corales de los diferentes barrios de la ciudad muestren sus repertorios durante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto. Todas las jornadas a las 19.30 horas, los coruñeses podrán disfrutar de actuaciones como la de la Tuna de Veteranos en la plaza de María Pita, Campo de Leña y el Teatro Colón.

Los barrios también disfrutan

El 14 de agosto, el barrio de A Gaiteira inicia sus fiestas con un pasacalles a las 18.00 horas y continuarán hasta el domingo 16. Mientras tanto, en el parque Europa se celebrará el Lembranza Rock con artistas como Grande Amore u Ortiga los días 14 y 15. Eirís también contará con la Fiesta de la Fresa el 18 y el barrio del Castrillón tendrá tres días de celebraciones entre el 19 y el 21 de agosto. También por la zona, en la plaza de Pablo Iglesias se llevará a cabo el Festival Rock&Roll Star el jueves 20. El final de las jornadas del Castrillón coincide con el inicio de las de la Sagrada Familia, que serán desde el 21 hasta el domingo 23 de agosto. El barrio de Pedralonga celebrará también sus fiestas el sábado 22.

Otros festivales y actividades

El Festival de Electrónica Coruñés tendrá lugar los días 14 y 15 en el parque de Santa Margarita con artistas de renombre en el ámbito de la música electrónica. Metrika, XMaseda, Juicy Bae y Lg1do serán algunos de los intérpretes que formarán parte del cartel en el parque en el festival de música urbana BeatOut entre el 20 y el 22 de agosto.

Para disfrutar de música folclórica y tradicional, el miércoles 12 comienza el Festival Internacional de Folclore. Hasta el domingo 16, la muestra musical contará con ritmos de diferentes lugares del mundo repartidos por ubicaciones destacas de la ciudad.

La última semana de agosto también llega cargada de actuaciones. Los días 26 y 27 se celebrará As Noites do Parque con dos actuaciones de Judeline y Valeria Castro en el parque de Santa Margarita a las 22.00 horas. También en el parque de Santa Margarita se llevará a cabo la Romaría de Santa Margarida donde actuarán el 28, 29 y 30 de agosto artistas como Son d'aquí y Alana.

Otras actividades que se podrán visitar en la ciudad son: exposiciones de la Asociación Nonito Pereira: Reversións do Noroeste en la Casa Museo Casares Quiroga entre el 1 y el 8 de agosto; el homenaje As Times Goes By a Frank Sinatra de Borja Quiza en el Teatro Colón el 9 a las 21.00 horas; el mismo día y a la misma hora Contos ao Noroeste con el espectáculo Amoriños de Xosé A. Touriñán y David Perdomo en el parque de Santa Margarita; la presentación Bajo el anillo de Rosana en el auditorio de Santa Margarita el 12 a las 18.00 horas; el concierto de Carlos Bau en Campo de Leña a las 20.00 horas del 14 de agosto; un espectáculo de música y visuales con Pärbo en el Planetario de la Casa de las Ciencias a las 18.00 y 19.00 horas del viernes 20 y visitas guiadas a la Casa Museo María Pita (4 de agosto a las 19.00) y a la Casa Museo Casares Quiroga (6 a la misma hora).