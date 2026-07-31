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Meses críticos en la avenida do Ferrocarril de A Coruña: la obra de la calle se desarrollará sin el traslado de la estación

Los trabajos del Concello en los accesos de la intermodal se prolongarán ocho meses y la constructora elegida para hacerlos prevé dividirlos en cinco fases

Atasco en la avenida do Ferrocarril este jueves en A Coruña

Atasco en la avenida do Ferrocarril este jueves en A Coruña / Gus de la Paz

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Ana Rodríguez

A Coruña

Las horas punta de los trenes en A Coruña se han vuelto complicadas en la avenida do Ferrocarril. Entre la glorieta de estaciones y la terminal provisional, hay momentos de tráfico fluido, pero también episodios críticos que hacen coincidir a automóviles que dejan o recogen pasajeros, viajeros con sus maletas invadiendo aceras parcialmente mermadas por los trabajos de la intermodal, taxis con gran demanda y autobuses con paradas repletas. Los trabajos deberían terminar a final de año pero, en los próximos meses, a esta situación le sobrevendrá otro elemento de estrés urbano: las obras que hará el Concello de A Coruña en la avenida para mejorar los accesos a la nueva infraestructura.

Adif confirma a este diario que la estación seguirá funcionando en su ubicación temporal a la altura de AC Medin en los próximos meses y que, aunque la configuración de las vías actual hasta el vestíbulo antiguo ya es la definitiva y se ha puesto en uso hace dos semanas, la terminal principal seguirá inactiva. Fuentes municipales garantizan que los trabajos de los accesos en la avenida do Ferrocarril se harán "con el mayor cuidado posible" para completar la urbanización de todo el entorno "minimizando en lo posible las molestias". Parte de la vía se encuentra actualmente ocupada por el perímetro de las obras de la intermodal. La acera en dirección salida, por ejemplo, es inexistente en el primer tramo hasta pasado el cruce con General Rubín.

Zona de actuación del Concello de A Coruña en la avenida do Ferrocarril

Zona de actuación del Concello de A Coruña en la avenida do Ferrocarril / RAC

Adjudicada la obra por 1,16 millones

El Concello de A Coruña adjudicó la obra de los accesos esta semana a Canarga por 1,16 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de ocho meses una vez firmada el acta de replanteo, lo que llevaría su remate hasta primavera del próximo año. Según la valoración técnica de su oferta, la empresa ha pensado desarrollar los trabajos en cinco fases, que "a su vez se divide en subfases y tramos para reducir las afecciones". Respecto a los usuarios, la empresa se compromete a mantener "la comunicación con los posibles afectados" y "manteniendo en todo momento el acceso peatonal y rodado".

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El grueso de las obras se concentra en la glorieta de estaciones, esto es, la intersección con la ronda de Outeiro. Se pretende "optimizar su geometría y su funcionamiento". También se hará una rotonda en el desvío a General Rubín (al lado del colegio Wenceslao Fernández Flórez), para permitir cambios de sentido y facilitar la incorporación desde el aparcamiento subterráneo de la estación intermodal. El proyecto incluye también un carril bici que conecte la ronda de Outeiro con la avenida de A Sardiñeira y la puesta en marcha de una dársena para interurbanos en el ramal de acceso desde Alfonso Molina.

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