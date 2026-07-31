'Re Versións', una exposición con 30 obras inspiradas en el festival Noroeste de A Coruña

'Re Versións', una iniciativa que invita a reinterpretar la memoria musical de A Coruña a través del arte contemporáneo tomando como punto de partida la historia del Festival Noroeste Estrella Galicia, ya se puede visitar en la casa Casares Quiroga.

La muestra reúne 30 obras de artistas locales inspiradas en algunas de las referencias discográficas más representativas de la escena musical vinculada al festival.

La iniciativa tiene como objetivo poner en valor el legado musical de la ciudad mediante un diálogo entre la creación contemporánea y las bandas y artistas que formaron parte de la historia del Noroeste Pop Rock, hoy Festival Noroeste Estrella Galicia. Para ello, las obras reinterpretan portadas de discos relacionadas con el universo musical del festival, ofreciendo nuevas lecturas de un patrimonio cultural compartido por varias generaciones.

Entre los artistas homenajeados figuran The Cure, Pretenders, Suede, New York Dolls, Primal Scream, Status Quo, Madness o The Stranglers.

La muestra podrá visitarse hasta el 8 de agosto en la Casa Museo Casares Quiroga, de martes a sábado, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Además, se organizarán visitas comentadas para contextualizar las propuestas y mostrar los vínculos entre la memoria musical del Festival Noroeste, el patrimonio documental y la creación contemporánea. Para participar será necesario cumplimentar el formulario disponible en la página web https://reversionesnoroeste.com.

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La actividad está organizada por el Ayuntamiento de A Coruña en colaboración con la Asociación Musical Nonito Pereira.