Romeo Santos y Prince Royce ponen a bailar a más de 14.000 personas en A Coruña

Era uno de los conciertos más esperados del año en A Coruña y no defraudaron. Romeo Santos y Prince Royce, el "rey y el príncipe de la bachata" repasaron en el Muelle de Batería sus mayores éxitos, desde Propuesta indecente hasta Darte un beso, además de presentar las canciones de su primer disco conjunto, Better Late Than Never.

Aunque tardaron más de 20 minutos sobre la hora prevista y el público comenzaba a desesperar, en el momento en el que salieron al escenario comenzaron los gritos y sobre las cabezas empezaron a aparecer más móviles que personas para grabar el momento

Los cantantes, ambos nacidos en el barrio neoyorkino del Bronx aunque con ascendencia latina, juntaron a más de 14.000 personas en una de las grandes veladas musicales del verano en A Coruña. Un concierto donde el público, además de disfrutar, no dejó de mover las caderas.

'Mejor tarde que nunca' da nombre a la gira y así le quedó grabado a su público, que pudo disfrutar del rey, y quien ha ejercido como su príncipe, juntos por primera vez en la ciudad. El tema que da nombre al proyecto sirvió para presentar una alianza que combina las trayectorias de dos generaciones de la música latina.

Prince Royce, durante un momento del concierto. / Casteleiro

La primera parte del espectáculo estuvo dominada por las letras de amor y desamor. Romeo Santos recuperó canciones como La diabla y Eres mía, mientras Prince Royce puso a cantar al recinto con Recházame, Stand by Me o La carretera. Los dos se encontraron sobre el escenario en temas como Celeste y, especialmente, Dardos, el primer sencillo que publicaron juntos y uno de los momentos centrales de la gira.

Durante los cambios de escenografía los artistas aprovecharon para repasar todas las nacionalidades latinas presentes, donde la venezolana y la colombiana destacaron en cuanto a ruido tras los locales.

El ritmo y la sensualidad ganaron terreno conforme avanzó la noche con clásicos como Noche de sexo o Obsesión, en el que se recuperaba el legado del grupo Aventura, aunque con un dj salvo para Dile al amor, lo que convirtió la explanada portuaria en un gran karaoke.

Para terminar, Darte un beso, de Prince Royce, Propuesta indecente, de Romeo Santos, y Lokita por mí, de ambos, tres de sus grandes himnos, pusieron fin a una velada que será recordada por muchos años por sus fans.

Noticias relacionadas

Problemas en los accesos

Además del concierto, tanto los asistentes como el resto de personas que tenían que circular por el centro de la ciudad sufrieron grandes atascos en las horas previas del concierto que desesperaron a muchos. La mayoría de aparcamientos pusieron la señal de "completo" mientras que se intensificaba la circulación en Linares Rivas, plaza de Ourense o plaza de Pontevedra.