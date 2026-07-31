Rosana se une a la programación por el día del eclipse en A Coruña

El 12 de agosto está marcado en rojo en el calendario de A Coruña. Es el día del eclipse solar, el fenómeno que dejará a la ciudad a oscuras durante unos segundos. Pero ese día, no solo habrá que mirar al cielo --con gafas de protección-- sino que también habrá tiempo para bailar y cantar.

Rosana dará un concierto en el parque de Santa Margarita a las 18.00 horas. La autora del álbum Lunas rotas, publicado en 1996, se une a la programación del eclipse.

El 12 de agosto también tocarán Los Satélites. Supondrá el regreso por segundo año consecutivo a la programación estival, donde participaron el pasado año en un homenaje a Sito Sedes.

En esta ocasión, la actuación también servirá de homenaje para otro legendario cantante coruñés como es Pucho Boedo, del que se cumplen 40 años de su muerte.

La banda tocará a partir de las diez de la noche en la plaza de María Pita.

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A esa hora también empezará a correr el balón en el estadio de Riazor, ya que se disputa el trofeo Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid.