De una torre de 140 metros a un funicular: los diseños futuristas del ascensor del monte de San Pedro en A Coruña
Seis estudios y tres arquitectos presentaron en 2002 un total de nueve propuestas para cumplir el deseo de Francisco Vázquez de conectar el paseo marítimo y San Pedro
El ascensor del monte de San Pedro ya es historia. El Concello lo convertirá en un mirador cubierto. Su trayectoria está llena de pérdidas millonarias y conflictos judiciales, pero sus orígenes esconden mucho más. Hasta que dejó de funcionar hace cuatro años, una esfera de cristal conectaba San Pedro y el paseo marítimo. Fue la propuesta ganadora de entre nueve diseños que incluían un funicular, escaleras mecánicas y una torre de 140 metros de altura. En un principio, su presupuesto era de 2,7 millones de euros, pero se elevó a los 3,5 millones tras su construcción.
Una torre con tres elevadores panorámicos. El diseño con el mayor presupuesto era de Tomás López Lamas. Con un coste estimado de 5,4 millones de euros, esta propuesta presentaba una torre de 140 metros de altura con tres elevadores panorámicos. En su interior, un ascensor con capacidad para ocho personas llegaba a un mirador 360 en lo más alto del complejo, donde se proyectaba una plaza semicubierta.
Un ascensor a modo de funicular. Era uno de los diseños más futuristas, con una estructura que se alejaba de la cantera de San Pedro y sobrevolaba el paseo marítimo desde una plataforma sobre el mar. El elevador estaba destinado a 16 personas y pretendía recorrer 180 metros en cinco minutos. La altura era de 77 metros. En la zona superior de embarque se proyectaba una cafetería-restaurante. La propuesta de Naos Arquitectura tenía un coste de 4,4 millones de euros.
Un túnel en la roca. El diseño de Tejedor y Otero Arquitectos, de 2,2 millones de euros, presentaba un ascensor que nacía en un túnel excavado en la costa. Salía a la luz a 25 metros de altura. Contaba también un mirador ligeramente inclinado y protegido por paravientos en la cima inspirador en la roca de abalar de Muxía.
Diseño acordonado. Antonio González plasmaba en su ascensor un diseño acordonado con dos ascensores sujetos a un fuste de 120 metros. Contaba con un mirador a medio camino y una pasarela acristalada de 65 metros. Incluía una sala de exposiciones y un local en la base para vender entradas para el elevador, además de una cafetería. El presupuesto era de 2,5 millones.
Escaleras mécanicas. Con un coste de 3,1 millones de euros, José Ignacio Vila Costas y Patricia del Río proponían un conjunto de diez escaleras mecánicas en las rocas, con áreas de descanso en forma de miradores. Fue el único que apostó por escaleras en lugar de ascensor. Presentaban dos sencillos edificios metálicos, con ventanales de vidrio. La idea era decorar la roca con obras que recreaban la historia de la ciudad.
Escalinata en zig zag. CSA, Estai y Unitec se unieron para presentarse al concurso con una estructura metálica por la que discurría un ascensor y una escalinata de granito en zig zag. Contaba con terrazas, restaurante y una cafetería en lo alto, además de un aparcamiento en el paseo marítimo. El coste era de 2,5 millones.
Dos miradores. Con 3,5 millones de euros, SGI Consultores presentó un diseño bajo el nombre de Burbujas del Atlántico. Dos ascensores esféricos para trece personas, uno junto al mar y otro en la cima del monte. La cantera aparecía cubierta por una malla de pescadores.
Ascensor dentro de la cantera. El diseño de José González Cebrián-Tello se adentraba en la cantera como punto de partida del ascensor y como museo. El plan era que, durante 15 metros, hubiese penumbra para después descubrirse y tener una panorámica hacia el oceáno. El coste era de 2,5 millones de euros.
Un elevador esférico. La propuesta ganadora fue la de Ártabro-Samdeu. Se trataba de un ascensor esférico y acistlado. La esfera, con capacidad para 20 personas, cubría 100 metros de distancia entre carriles fijados a la montaña. Se construyó, no sin polémica, con un gasto de 3,5 millones de euros. Fue inaugurado en 2007 y dejó de funcionar hace cuatro años. Ahora se convertirá en un mirador cubierto porque "no es posible recuperarlo con la actual normativa", según fuentes municipales.
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