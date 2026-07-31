La universidad privada de A Coruña estrena Enfermería: 180 solicitudes para solo 80 plazas
La oferta se completa con dos másteres universitarios habilitantes en Psicología General Sanitaria y Ciberseguridad, con admisión abierta
La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ampliará su oferta académica en A Coruña con el nuevo grado en Enfermería y los másteres universitarios en Psicología General Sanitaria y Ciberseguridad. Las tres titulaciones han recibido la autorización del Consello Galego de Universidades y comenzarán a impartirse el próximo curso.
El grado en Enfermería, impulsado junto HM Hospitales, ha registrado cerca de 180 solicitudes para 80 plazas, por lo que alrededor de 100 aspirantes permanecerán en lista de espera. La formación combinará clases, investigación y prácticas asistencias continuas en los centros de HM Hospitales de A Coruña y Santiago.
Un nuevo edificio de 1.500 metros cuadrados
Para asumir el crecimiento de su oferta sanitaria, la UIE estrenará un edificio anexo a su campus coruñés. Las instalaciones contarán con casi 1.500 metros cuadrados de aulas y laboratorios dotados con nuevos equipos para la docencia y la investigación.
Enfermería se integrará en la Facultad de Ciencia, Tecnología y Gestión de la Salud, que ya imparte Psicología y prevé incorporar en el futuro los grados de Biomedicina y Fisioterapia, actualmente en proceso de verificación.
Nuevos posgrados de salud y tecnología
La oferta se completará con el máster habilitante de Psicología General Sanitaria y el máster de Ciberseguridad, centrado en protección de datos, gestión de riesgos y respuestas ante incidentes. Ambos programas mantienen abierto su proceso de admisión.
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