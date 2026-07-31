Vogue elige una canción gallega como una de las mejores del verano de todos los tiempos: sus autores actuarán gratis en A Coruña

Una canción gallega se ha colado en la selección de himnos del verano elaborada por la redacción de Vogue España. Laura Solla, editora de Belleza de la revista, ha elegido O Avión de The Rapants, como su tema perfecto para esta época del año por delante de clásicos como La Lambada.

Solla define la canción como "un temazo total" que transmite "un buen rollo tremendo". También explica que escucharla transporta a las fiestas de agosto de su pueblo, rodeada de amigos y contándola a pleno pulmón. Una experiencia que podrán vivir los coruñeses el próximo 11 de agosto a las 22.00 horas, ya que el grupo de Muros actuará con motivo de las fiestas en la plaza de María Pita.

Otra oportunidad de bailar 'O Avión'

Los que no puedan acudir al concierto de María Pita o los que quieran repetir tendrán otra oportunidad de ver a The Rapants el próximo 22 de agosto en el Guísamo Folk de Bergondo. El evento celebra su 25 aniversario por todo lo alto con la actuación de los de Muros.

The Rapants es un grupo muy querido en A Coruña y actuó hace unos meses en la fan zone del Dépor. De hecho, uno de sus integrantes mostró su deseo de hacer el himno del conjunto coruñés.

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O Avión forma parte del disco O Corasón Como Un After, publicado en 2023, y se ha convertido en una de sus canciones más populares. El tema tiene más de 1,7 millones de reproducciones en Spotify.