Arranque accidentado del concierto de Luz Casal en las Festas de María Pita: un problema en la mesa de sonido demora el recital

Arranque accidentado del concierto de Luz Casal en las Festas de María Pita 2026. Tras el pregón de la actriz, humorista y presidenta de la Academia Galega do Audiovisual Lucía Veiga, la cantante de Boimorto tenía previsto iniciar su recital gratuito en la plaza de María Pita a las 22.00 horas. Sin embargo, cuando apenas había interpretado un par de estrofas de la primera canción, se fue el sonido, ante la sorpresa del público y de la propia artista, que llegó a entonar algunas frases del tema en cuestión sin percatarse del fallo técnico.

Tanto Luz Casal como su banda abandonaron, entonces, el escenario de María Pita, aunque, pocos minutos después, la cantante volvió a salir para disculparse con el público, pedirles "paciencia" y explicar que el fallo se debía a "un problema en la mesa de sonido".

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Finalmente, con casi media hora de retraso sobre la hora prevista, la artista pudo retomar el concierto, que se desarrolla ya en la plaza de María Pita.