El buen tiempo acompaña este sábado al arranque de las fiestas de María Pita en A Coruña

A Coruña vivirá este sábado una jornada tranquila, con cielos en los que se alternarán las nubes y los claros. No se esperan lluvias, por lo que el tiempo acompañará al inicio de las fiestas de María Pita y permitirá disfrutar de las actividades previstas al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán en valores agradables durante las horas centrales del día. A primera hora de la mañana y por la noche el ambiente será algo más fresco, por lo que puede ser recomendable llevar una chaqueta ligera.

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De cara al domingo, la previsión apunta a la continuidad del tiempo seco, con cielos poco nubosos o despejados durante buena parte de la jornada. Las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de la programación festiva en la ciudad.