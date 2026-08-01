El Consorcio As Mariñas reclama una reunión urgente con el Concello de A Coruña y lo acusa de "excluir" a cinco Concellos de de su plan de área metropolitana

El proyecto del Ayuntamiento de A Coruña de crear un área metropolitana con la comarca está muy lejos de suscitar consenso en la comarca. Si a la reunión convocada esta semana por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, solo acudieron los regidores de Oleiros y Arteixo, pese a que también estaban invitados los de Cambre y Culleredo, otros municipios de la comarca consideran que se les está apartando de un posible proceso de colaboración e integración de servicios. El presidente del Consorcio As Mariñas y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, anunció que solicitará una reunión urgente con Rey por el profundo malestar" de varios regidores fueron "excluidos de manera incomprensible" de la reunión. El consorcio agrupa, además de a Oleiros, Cambre y Culleredo, a Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral y Sada, municipios todos ellos que llevan sus residuos a la planta de tratamiento municipal de A Coruña, Nostián.

Santiso afirma que respeta la libertad del Concello de A Coruña de convocar las reuniones que considera oportunas, pero considera que "no resulta entendible" plantear un área metropolitana obviando a Ayuntameintos con los que "se viene sentando desde hace muchos años por este motivo y con los que además mantiene actualmente una relación de cooperación en varios servicios de envergadura". Un encuentro con los municipios más próximos a A Coruña, considera, sería lógico si se tratasen de temas como el bus urbano, pero el Concello de A Coruña, indica, quiere ir "más allá" con su área metropolitana.

"Solo se puede trabajar desde el consenso"

Santiso afirma que los regidores del consorcio y Rey han tenido hasta ahora una "actitud intachable de colaboración" y se ha hecho todo lo posible "en pos de buscar una cooperación real y efectiva entre la ciudad y su comarca", pero que la nueva actitud "parece acercarse más a dinamitar las relaciones institucionales que a seguir tendiendo puentes". El Consorcio, afirmó, mantuvo su compromiso con Nostián a pesar de las "dudas" y "la carencia manifiesta de todos los datos sobre el futuro servicio".

El regidor de Abegondo pide a Rey que clarifique la postura del Ayuntamiento de A Coruña para permitir a los regidores de la comarca saber "si seguimos trabajando en la misma línea de consenso o si, por el contrario, por parte de A Coruña se ha decidido romper con el entendimiento que teníamos". "Un área metropolitana solo puede funcionar si nace desde el acuerdo y desde la equidad, sumando esfuerzos con una visión compartida por el bien común", insistió Santiso, que indicó que el alcalde de Culleredo no acudió a la reunión por "coherencia y solidaridad institucional" dado que no se había invitado a otros regidores de la comarca.