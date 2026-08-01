A Coruña arranca las Fiestas de María Pita con artesanía y literatura en los jardines de Méndez Núñez

La apertura de Mostrart y de la Feria del Libro dio este sábado el pistoletazo de salida a las Fiestas de María Pita 2026. Ambas citas se celebran en los jardines de Méndez Núñez y abren un mes marcado por la música, la literatura, la artesanía y otras propuestas culturales.

Mostrart alcanza su 42º edición con más de 65 artesanos distribuido en 45 casetas. La feria permanecerá abierta hasta el 30 de agosto y reunirá trabajos de artesanía contemporánea gallega y del resto de España. La alcaldesa, Inés Rey, visitó el recinto y destacó su papel como escaparate de técnicas y oficios tradicionales.

La Feria del Libro reúne a 38 establecimientos

La Feria del Libro de A Coruña se prolongará hasta el 10 de agosto con la participación de 38 librerías de la ciudad y de otros puntos de Galicia. La ilustradora coruñesa Bea Lema, Premio Nacional del Cómic, fue la encargada de pronunciar el pregón inaugural.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, reivindicó la feria como un espacio para fomentar la lectura y el pensamiento crítico, destacando el cómic como una puerta de entrada al hábito lector, especialmente entre niños y jóvenes.

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