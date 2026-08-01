Qué hacer hoy en A Coruña por las Fiestas de María Pita: conciertos, horarios y planes del sábado 1 de agosto
Las celebraciones arrancan por todo lo alto con el concierto de Luz Casal
Exposición 'Re Versións do Noroeste'
Horario: De 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Casa Museo Casares Quiroga
Exposición colectiva formada por 30 obras de artistas locales que reinterpretan portadas de discos vinculadas a la historia del Festival Noroeste. La muestra relaciona la creación contemporánea con la memoria musical de A Coruña.
Mostrart
Horario: De 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
La feria de artesanía celebra su 42.ª edición con más de 65 profesionales distribuidos en 45 casetas. La muestra reúne piezas de diferentes especialidades y combina técnicas tradicionales, innovación y diseño contemporáneo.
Feria del Libro
Horario: De 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas
Lugar: Jardines de Méndez Núñez
La Feria del Libro de A Coruña comienza con la participación de 38 librerías de la ciudad y de otros puntos de Galicia. Su programación incluye encuentros literarios, actividades culturales y sesiones de firmas con autores.
Pregón de Lucía Veiga
Horario: 21:00 horas
Lugar: Plaza de María Pita
La actriz coruñesa y presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, pronunciará el pregón desde el balcón del Palacio Municipal. El acto supondrá la apertura oficial de las Fiestas de María Pita
Concierto de Luz Casal
Horario: 22:00 horas
Lugar: Plaza de María Pita
Luz Casal presentará su nuevo espectáculo, Me voy a permitir, compuesto por diez canciones que muestran distintas vertientes de su trayectoria musical. El repertorio transita por estilos que van desde la canción francesa hasta el rock.
- La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
- Los Hermanos de la Lejía ya tienen su estatua colocada en A Coruña
- El ultramarinos más antiguo de A Coruña que resiste desde hace cinco generaciones: 'Ya que hemos llegado a los 130 años, queremos sobrevivir
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- La Universidade da Coruña estudia con Inditex e Hijos de Rivera cómo crear 'un nuevo tejido textil' con 'lo que no se usa para la cerveza
- Falta de mano de obra en construcción en A Coruña, pero pocos estudiantes: 'La FP de albañil no tiene atractivo aunque tenga salida
- El segundo entierro de un símbolo vazquista tras pérdidas millonarias: adiós al ascensor del Monte de San Pedro de A Coruña
- Fiestas de María Pita 2026 en A Coruña: esta es la programación completa, día a día