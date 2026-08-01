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Qué hacer hoy en A Coruña por las Fiestas de María Pita: conciertos, horarios y planes del sábado 1 de agosto

Las celebraciones arrancan por todo lo alto con el concierto de Luz Casal

Luz Casal durante un concierto.

Luz Casal durante un concierto. / Paco Santamaría / EFE

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Adrián Lede

A Coruña

Exposición 'Re Versións do Noroeste'

Horario: De 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas

Lugar: Casa Museo Casares Quiroga

Exposición colectiva formada por 30 obras de artistas locales que reinterpretan portadas de discos vinculadas a la historia del Festival Noroeste. La muestra relaciona la creación contemporánea con la memoria musical de A Coruña.

Mostrart

Horario: De 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

La feria de artesanía celebra su 42.ª edición con más de 65 profesionales distribuidos en 45 casetas. La muestra reúne piezas de diferentes especialidades y combina técnicas tradicionales, innovación y diseño contemporáneo.

Feria del Libro

Horario: De 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas

Lugar: Jardines de Méndez Núñez

La Feria del Libro de A Coruña comienza con la participación de 38 librerías de la ciudad y de otros puntos de Galicia. Su programación incluye encuentros literarios, actividades culturales y sesiones de firmas con autores.

Pregón de Lucía Veiga

Horario: 21:00 horas

Lugar: Plaza de María Pita

La actriz coruñesa y presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, pronunciará el pregón desde el balcón del Palacio Municipal. El acto supondrá la apertura oficial de las Fiestas de María Pita

Concierto de Luz Casal

Horario: 22:00 horas

Lugar: Plaza de María Pita

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Luz Casal presentará su nuevo espectáculo, Me voy a permitir, compuesto por diez canciones que muestran distintas vertientes de su trayectoria musical. El repertorio transita por estilos que van desde la canción francesa hasta el rock.

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