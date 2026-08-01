Francisco Jorquera abrirá las fiestas de O Castrillón en A Coruña como pregonero

El concejal del BNG Francisco Jorquera será el pregonero de las fiestas del Castrillón-Urbanización Soto, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de agosto. La asociación vecinal “IAR” propuso esta función al edil y vecino del barrio, que aceptó la invitación.

La entidad destaca que Jorquera dejará de ser concejal del Ayuntamiento de A Coruña después de las próximas elecciones municipales, ya que no formará parte de ninguna candidatura.

Atención a los vecinos

La asociación también valora su disposición a atender las reivindicaciones vecinales y a consultar su opinión sobre los asuntos que afectan al barrio.

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Desde "IAR" subrayan que la trayectoria municipal de Jorquera se ha caracterizado por "o respecto, o diálogo" y la presentación de propuestas estudiadas y coherentes, una forma de hacer política que, sostienen, ha dejado huella en el consistorio coruñés.