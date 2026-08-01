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Francisco Jorquera abrirá las fiestas de O Castrillón en A Coruña como pregonero

El edil del BNG, vecino del barrio, ha aceptado la invitación de la asociación vecinal “IAR” para ser el encargado de dar el pregón.

Francisco Jorquera portavoz do BNG na Coruña

Francisco Jorquera portavoz do BNG na Coruña / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

El concejal del BNG Francisco Jorquera será el pregonero de las fiestas del Castrillón-Urbanización Soto, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de agosto. La asociación vecinal “IAR” propuso esta función al edil y vecino del barrio, que aceptó la invitación.

La entidad destaca que Jorquera dejará de ser concejal del Ayuntamiento de A Coruña después de las próximas elecciones municipales, ya que no formará parte de ninguna candidatura.

Atención a los vecinos

La asociación también valora su disposición a atender las reivindicaciones vecinales y a consultar su opinión sobre los asuntos que afectan al barrio.

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Desde "IAR" subrayan que la trayectoria municipal de Jorquera se ha caracterizado por "o respecto, o diálogo" y la presentación de propuestas estudiadas y coherentes, una forma de hacer política que, sostienen, ha dejado huella en el consistorio coruñés.

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