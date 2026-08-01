El furtivismo se ceba con A Coruña: decomisan en dos semanas más percebe que en todo 2025

"Estamos desesperados, isto é unha impunidade e un saqueo". Así califica el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas, el estado del furtivismo en la ciudad tras el decomiso durante la madrugada de este viernes de otros casi 50 kilos de percebe.

Los servicios de vigilancia de la cofradía identificaron a dos personas que se habían ido a nado hasta las islas de la Torre de Hércules. El daño de esta última operación "foi peor" porque los furtivos actuaron en una zona que la entidad tenía reservada para la campaña de Navidad. "Están machacando as pedras", dice Mariñas, que advierte sobre el posible daño al medio marino a pesar de las corrientes que facilitaron el crecimiento del crustáceo los últimos meses.

Y es que los métodos que los mariscadores ilegales usan para extraer el marisco es también perjudicial para el medio y la sostenibilidad en los años venideros. Al hacer uso de raspas para arrancar el producto de la roca, o no seguir las normas de selección, las rocas acaban "peladas" y no tienen posibilidad a recuperarse.

La operación de este viernes se suma a otras realizadas durante la semana pasada, con lo que los mariscadores apuntan que la cantidad incautada se acerca a los 200 kilos. Con este último incidente, advierte el patrón mayor, en una noche dos personas extrajeron lo equivalente a la cuota diaria de ocho percebeiros, con producto valorado en hasta 5.000 euros.

Lo incautado en algo más de dos semanas supera ya todo el percebe decomisado en 2025, que, según los datos de la Consellería do Mar, ascendió a los 123 kilos en total.

"Isto é a gota que colmou o vaso", declaró Mariñas, que añade que la cofradía se ve "sobrepasada" ante la falta de medidas efectivas contra estos incidentes.

Más de 50 personas identificadas

Lo ocurrido este viernes se suma a varios operativos contra el furtivismo desarrollados este mes. Entre el 14 y el 17 de julio agentes del Equipo de Resposta Policial da Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia y miembros de Gardacostas de Galicia tramitaron 48 denuncias e identificaron a 53 personas que realizaban la extracción sin autorización en la ciudad. El pasado 19 de julio también identificaron a otras tres personas y decomisaron otros 13 kilos.

"Esta práctica no solo agrava el espolio del medio natural, sino que supone una ventaja injusta y competencia desleal para los profesionales del sector", había declarado entonces la Xunta.

Las autoridades también habían intervenido diverso material, como planchas de poliespán y equipación para el buceo profesional, que facilitaba el acceso a las zonas de difícil alcance a los furtivos. "Vemos que é un furtivismo xa moi profesionalizado", señala el patrón mayor.

El patrón mayor lo tiene claro y achaca este "aumento brutal" en la actividad ilegal a la inefectividad de las sanciones. "O 95% dos furtivos son insolventes, polo que xa non poden pagar a propia sanción e volven. As autoridades tenlle que dar unha volta a isto ou vai acabar co sector", afirma Mariñas.

"Son multirreincidentes coñecidos por nós e polas autoridades", dice el percebeiro, que dice que se está instalando una sensación de "impunidade total" entre los miembros de la cofradía. "A Xunta terá que cambiar a normativa", asevera.

Multirreincidentes y agresivos

Sobre esta defensa y otros mecanismos usados por los furtivos reflexionaron Hugo Martínez Ballesteros y Gonzalo Rodríguez Rodríguez, investigadores del grupo EcoPesca de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que acaban de publicar un estudio en el International Journal of Rural Criminology. En la investigación, titulada Sancionado pero sin castigo: impunidad y reincidencia en el furtivismo en Galicia, los científicos señalan que "resulta especialmente destacable el uso de la insolvencia económica como mecanismo estructurado de impunidad".

Los autores, además, apuntan que el volver poder a cometer estos crímenes es otra causa de la impunidad que sienten, ya que los "los reincidentes acumulan sanciones sin afrontar consecuencias materiales". Los investigadores también afirman que "el sistema sancionador no solo fracasa a la hora de castigar, sino que puede contribuir involuntariamente a enquistar la exclusión y la reincidencia".

En Galicia, las multas por mariscar o pescar sin las autorizaciones debidas pueden ir desde los 601 a los 300.000 euros, según la gravedad del delito. Aunque se pueden llegar a condenar con hasta dos años de prisión la realidad, según el estudio de la USC, es que apenas constan ingresos en la cárcel por estas infracciones.

La situación se agrava todavía más, explican desde la cofradía de A Coruña, por la agresividad de los propios furtivos. "Cos nosos Gardacostas teñen interaccións moi agresivas, eles xa van ao choque pensando en que non teñen que perder sempre que consigan o producto", explica el patrón mayor.

En anteriores operativos, la Xunta había advertido lo mismo, teniendo que requerir presencia policial a bordo de una embarcación para apoyar a los Gardacostas, ya que los mariscadores ilegales mostraban una "actitud hostil" y "se negaban a identificarse".

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Desde la cofradía coruñesa piden "meter mano" cuando antes, ya que, aunque acaba de comenzar el verano, "vémonos en agosto e setembro co mesmo". "Estamos desesperados", declara Mariñas.