Del rey de Dinamarca al escritor ganador de un Pulitzer: la taberna con origen en A Coruña que acompaña a marineros y gallegos en Brooklyn

En Brooklyn, cruzar el charco era posible sin salir de tierra. Los estibadores dejaban atrás el muelle y atravesaban la avenida Atlantic para llegar a Galicia sin necesidad de echarse a la mar. Los neones rojos de Montero´s Bar & Grill guiaban a los marineros hacia la esquina más española de Brooklyn Heights. La taberna es la resistencia de una pareja con antepasados coruñeses, un local con una gran historia en el que marineros, artistas y aventureros buscaban compañía e inspiración entre caldos, música y alcohol. Después de cambios en la ciudad, de obras en las carreteras, de relevos generacionales, del traslado del muelle… tan solo la esencia de El Montero permanece en pie casi 90 años desde su apertura. Pepe Montero, el hijo de los fundadores, era la última pieza que quedaba antes de que traspasase recientemente el establecimiento a sus nuevos dueños.

El primero en llegar a los Estados Unidos fue su abuelo, que tenía una tienda pequeña, aunque luego trabajó en una compañía de electricidad durante más de 20 años y finalmente volvió a Galicia a su casa de Meirás. "Mi padre y mi tía llegaron de España con cerca de seis años y hablaban solamente español. Primero, mi padre empezó a trabajar de marinero con muchos daneses y luego, cuando aún era joven, abrió la barra en el año 1936", explica Montero, que comenta que su tía también abrió otro local en la acera de enfrente llamado Long Island.

"La mayoría de clientes eran gallegos"

La taberna ocupaba el número 56 de la avenida Atlantic, sin embargo, se comenzó a construir una nueva carretera que obligó a El Montero a salir de ahí y cruzar la calle. "En el año 1947 comenzó a funcionar en su nueva ubicación y todavía sigue allí. La mayoría de clientes eran gallegos, ya que años atrás en el barrio había muchos españoles", detalla el antiguo propietario, que nació en el piso de arriba. "Mis padres estaban siempre trabajando, así que me crió mi abuela en casa y cuando empezamos el colegio no sabíamos hablar en inglés, puesto que en casa solo podíamos hablar en español", recuerda.

Cuadro en la barra del Montero´s Bar & Grill con una foto del antiguo dueño del local, Pepe Montero, con su mujer Linda en el local. / Cedida

Todos los años, sus padres se marchaban en los meses de julio y agosto a España, por lo que le dejaban con unos buenos amigos suyos para que se criara bien y cuidara del local. "Con cerca de 15 años, tuve que ocuparme yo del negocio durante sus vacaciones y siempre venían gallegos que vivían en la ciudad o marineros dinamarqueses que eran amigos de mi padre", relata Montero, que recuerda que un día fue a la taberna el Rey de Dinamarca que "venía con muchos policías y se acercó a la barra" para preguntar donde estaba su padre porque "ayudaba a los marineros de su país".

La mayoría de clientes que se acercaban eran marineros, ya que "los muelles estaban abiertos para todos los barcos de todo el mundo y cada día había más de 500 estibadores", según comenta Montero. El muelle de Brooklyn era muy importante y los trabajadores buscaban establecimientos en la avenida para desayunar y comer, por lo que la madre y la abuela de Montero les cocinaban todos los días.

La madre de Pepe, Pilar Montero, cuida de su hijo pequeño llamado Frank mientras sirve comida en la taberna. / Cedida

El Montero, además de ayudar a marineros y gallegos que buscaban su lugar en Brooklyn, también sirvió como inspiración para escritores como el irlandés Frank McCourt, ganador del Premio Pulitzer en 1997 con su obra Las cenizas de Ángela. "Mi padre le dio un apartamento arriba del negocio y cuando el escritor vivía ahí era maestro de escuela. Siempre estaba en la barra con mi madre tomando vino", expone el antiguo propietario, que explica que el autor en su libro El profesor apuntó varias historias sobre sus vivencias en la taberna.

La esencia de El Montero

Hace ya casi 20 años que los marineros ya no paran en el establecimiento debido a que el muelle se transformó en un parque, así que Montero tuvo que empezar algo nuevo. "Decidí crear un karaoke y ahora el local se llena de gente que viene a cantar, beber y celebrar cumpleaños o incluso bodas", aclara. En esa época, muchos decidieron vender sus negocios, sin embargo, él quiso mantener la historia y la esencia de El Montero durante muchos años.

Imagen de una pareja que celebró su boda en El Montero. / Cedida

"Ahora mi esposa me dijo que debíamos tomar vacaciones antes de que no podamos caminar, así que encontré dos hermanos que querían comprar el lugar y mantenerlo igual, sin cambiar nada", destaca el antiguo propietario. "Todos mis amigos siguen ahí y todos me dicen que me pase por allí, pero primero voy a descansar un tiempo y luego volveré", confiesa Montero, que la última vez que estuvo en Galicia fue cuando su padre se enterró en Meirás. "Mis hermanos y yo volveremos a España seguro", destaca.

La esperanza de Montero es que "todo va a seguir igual y nunca nada va a cambiar", a pesar de que "en Nueva York todo cambia". El New York Magazine describe el local como "el lugar perfecto para esos días en los que simplemente quieres relajarte con una botella de Budweiser, una partida de billar y una conversación sincera con desconocidos". La esencia familiar de la taberna tal vez nunca se marche, al igual que Pepe, al que le cuesta separarse de su casa de neones rojos.